Kike Salas destaca la reacción en la segunda parte y lamenta que no le pitasen penalti

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Sevilla, 29 ago (EFE).- El defensa del Sevilla Kike Salas lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (1-3) y consideró que el conjunto sevillista mejoró tras el descanso, aunque destacó el posible penalti que reclamó en la segunda mitad y que, a su juicio, debió ser señalado para meter a su equipo en el partido.

"En la primera parte no hemos sabido ajustar bien la presión. Ellos han estado muy finos, son un gran equipo. Si tienes algún desajuste, ellos se lo cobran. El equipo lo entregó todo en la segunda parte, estuvimos más ajustados y más seguros. Con el gol nos pudimos meter un poco en el partido", explicó Kike Salas en declaraciones a Movistar+.

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El central sevillista se refirió a la acción en la que reclamó penalti tras un contacto dentro del área: "Noto claramente que toco el balón y él me golpea por detrás. No sé cómo no lo han revisado, porque claramente me golpea. El árbitro me dice que no es suficiente, pero él me da, me caigo y no puedo seguir la acción".

Salas explicó que el mensaje en el vestuario al descanso fue mantener la intensidad pese a la desventaja en el marcador. "Teníamos que seguir peleando el partido. No podíamos bajar los brazos y así ha sido. El equipo lo entregó todo. Estoy orgulloso por esa parte y la afición también empujó", señaló.

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El encuentro tuvo además un significado especial para el defensa sevillista, que alcanzó los cien partidos con el primer equipo: "Es un orgullo para mí. El sueño es desde pequeño. Quiero entregarle todo a este club y a esta afición", dijo. EFE

lhg/agr