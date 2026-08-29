Interceptados 57 inmigrantes de la embarcación llegada a la playa de Calblanque, en Murcia

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Murcia, 29 ago (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este sábado a 57 inmigrantes procedentes de una embarcación que ha llegado a Cala Dorada, en el parque regional de Calblanque (Murcia), ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tras recibir atención sanitaria, serán entregadas a la Policía Nacional y se iniciarán los correspondientes procedimientos de expulsión, según la fuente, que ha indicado que la Guardia Civil mantiene el operativo de vigilancia en la zona.

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Bañistas que pasaban el día en las playas del parque regional de Calblanque han alertado al teléfono de Emergencias 112 a las 10:36 horas sobre el avistamiento de una embarcación neumática que se aproximaba a tierra, a unos 500 metros de distancia. Al llegar, los inmigrantes se han lanzado al agua y la embarcación se ha alejado.

Esta es la cuarta patera de cuya llegada a las costas murcianas se tiene constancia en los últimos diez días, tras las arribadas el 19 de agosto, con 62 migrantes (15 de ellos menores); el día 22, con 49 (nueve menores), y el 26, con 50 personas migrantes.

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El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ante estos hechos, ha reiterado la petición de más medios para combatir el tráfico de personas que ha realizado durante los últimos días y ha asegurado que "la situación sigue descontrolada".

"Hace una semana exigí a Pedro Sánchez medidas urgentes contra las mafias. Sigo a la espera de respuesta. No hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas. Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección", ha publicado en X.

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La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado por su parte la convocatoria para este lunes de una junta de portavoces del Ayuntamiento "para analizar la situación y buscar un pronunciamiento conjunto del pleno".

"Tenemos que tener una postura conjunta de exigencia, para impedir estos enormes fallos en la frontera, que luego se convierten en problemas sociales en Cartagena", ha indicado.

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La Delegación del Gobierno informó este viernes de que la Guardia Civil mantiene desde el 13 de agosto un buque de altura de Frontex para combatir las redes de tráfico de seres humanos y apoyar el rescate de inmigrantes. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, confirmó además la recuperación de una embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión y la incorporación de una patrullera desplazada desde Barcelona. EFE