Hoy será noticia. Domingo, 30 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Se cumple un mes de la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta

Ceuta (España).- Este domingo se cumple un mes de la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en la ciudad de Ceuta, donde según el Gobierno permanecen todavía algo más de 5.000 mientras las instituciones tratan de levantar lugares temporales de acogida y tramitar sus expedientes administrativos.

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El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la voluntad del Gobierno es recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta.

TRÁFICO VERANO

Tercera jornada de la operación retorno de la DGT

Madrid (EFE).- Las carreteras españolas viven este domingo la tercera jornada de la operación retorno que ha preparado la Dirección General de Trafico para el último fin de semana de agosto, en el que se esperan 6,9 millones de desplazamientos.

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El dispositivo especial del verano comenzó a las 15:00 horas del pasado viernes y finalizará la medianoche del lunes 31 de agosto.

QUESO CABRALES

La LIV edición del Certamen del queso de Cabrales culmina con la subasata de la pieza ganadora

Arenas de Cabrales (EFE).- El Certamen del queso de Cabrales pone su broche final con la subasta de la pieza ganadora, una puja en la que se han batido récords los últimos cinco años y que en la pasada edición alcanzó los 37.000 euros.

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Ocho restaurantes se dan cita en esta LIV edición del certamen para participar en la subasta de la mejor pieza e intentar superar el récord del pasado año.

EL TIEMPO

Precipitaciones en Galicia y Asturias y cielos despejados en el resto para el domingo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, salvo en Galicia y Asturias, donde podrán caer precipitaciones débiles.

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Según el pronóstico de la Aemet, el último domingo de agosto, la situación estará marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque en Galicia y el área cantábrica, el paso de un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y Asturias.

EFE

plv