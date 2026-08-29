Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 30 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Se cumple un mes de la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta

Ceuta (España).- Este domingo se cumple un mes de la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en la ciudad de Ceuta, donde según el Gobierno permanecen todavía algo más de 5.000 mientras las instituciones tratan de levantar lugares temporales de acogida y tramitar sus expedientes administrativos.

PUBLICIDAD

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la voluntad del Gobierno es recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta.

TRÁFICO VERANO

Tercera jornada de la operación retorno de la DGT

Madrid (EFE).- Las carreteras españolas viven este domingo la tercera jornada de la operación retorno que ha preparado la Dirección General de Trafico para el último fin de semana de agosto, en el que se esperan 6,9 millones de desplazamientos.

PUBLICIDAD

El dispositivo especial del verano comenzó a las 15:00 horas del pasado viernes y finalizará la medianoche del lunes 31 de agosto.

QUESO CABRALES

La LIV edición del Certamen del queso de Cabrales culmina con la subasata de la pieza ganadora

Arenas de Cabrales (EFE).- El Certamen del queso de Cabrales pone su broche final con la subasta de la pieza ganadora, una puja en la que se han batido récords los últimos cinco años y que en la pasada edición alcanzó los 37.000 euros.

Ocho restaurantes se dan cita en esta LIV edición del certamen para participar en la subasta de la mejor pieza e intentar superar el récord del pasado año.

EL TIEMPO

Precipitaciones en Galicia y Asturias y cielos despejados en el resto para el domingo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país, salvo en Galicia y Asturias, donde podrán caer precipitaciones débiles.

Según el pronóstico de la Aemet, el último domingo de agosto, la situación estará marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque en Galicia y el área cantábrica, el paso de un frente dejará cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y Asturias.

EFE

plv

 

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián