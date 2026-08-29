Giráldez, sobre la clasificación del Athletic: “Es un cero puntos mentiroso”

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Vigo, 29 ago (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, cree que el inicio de Liga del Athletic Club, al que reciben este domingo en Balaídos, no se corresponde con el nivel de la plantilla que dirige el alemán Edin Terzić.

“Es un cero puntos mentiroso. Tienen una auténtica plantillaza, muchos recursos para hacer daño, un gran entrenador y un gran legado que dejó Ernesto (Valverde). Sin ninguna duda, va a estar en la parte alta de la clasificación. Me parece un partido muy complicado, como siempre son contra el Athletic Club. Su entrenador ha demostrado en su etapa anterior que es uno de los top”, declaró.

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En la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto rojiblanco, el técnico gallego pidió “tranquilidad” al celtismo porque él tiene “una grandísima relación” con la dirección deportiva que lidera el mexicano Marco Garcés y con la presidenta, Marian Mouriño.

“Estamos de acuerdo en el 99 por ciento de las decisiones que tomamos. Vamos de la mano y se han malinterpretado muchas veces las situaciones que ha habido durante el mercado. Calma y tranquilidad. El club goza de una salud y de un ambiente espectacular. No me gustaría que se perdiese por declaraciones ni informaciones”, indicó.

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En este sentido, dijo que no han hecho “un mal mercado de fichajes, pese a que él sigue echando de menos la llegada de un central que les daría “un poquito más de tranquilidad” en la zona defensiva.

“No podemos traer jugadores por traer. Tiene que ser algo que nos convenza. No tengo un apuro tremendo por incorporar. Me preocupa mucho más no debilitarnos. El club ha hecho una muy buena apuesta por mantener jugadores y tiene mérito en la situación económica en la que estamos”, subrayó.

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Finalmente, Giráldez calificó de “profesional intachable” al extremo Carles Pérez, a quien la dirección deportiva sigue buscando una salida por su alta ficha.

“Es una persona espectacular. Entiende las situaciones del fútbol. El primer verano que sale es una decisión suya, nosotros tampoco teníamos tan claro que tuviese que salir. Está en su último año de contrato, una situación que escapa más allá de lo deportivo. Solo tengo palabras de agradecimiento para él por cómo entrena”, concluyó. EFE

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dmg/jap