García Plaza: “No hemos ajustado bien, y eso contra el Atlético lo pagas”

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Sevilla, 29 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, lamentó la derrota ante el Atlético de Madrid (1-3) y reconoció que su equipo no estuvo suficientemente ajustado en la primera mitad, aunque valoró la reacción tras el descanso y consideró que el conjunto sevillista tuvo argumentos para competir.

“No hemos ajustado bien, y eso contra el Atlético lo pagas. La segunda mitad nos permitía seguir creciendo en base a competir”, señaló García Plaza tras el encuentro.

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El técnico madrileño también fue contundente al valorar la acción protagonizada por Kike Salas en el área del Atlético, en la que el conjunto local reclamó penalti. “Posible no, di que es penalti a Kike Salas, igual que dijeron que no era roja. Espero que salga también en el vídeo”, afirmó al recordar una jugada de la pasada jornada en la que expulsaron en San Mamés a un jugador del Athletic Club y eso benefició al Sevilla a jugar gran parte del partido en superioridad numérica.

García Plaza también se refirió a la situación del Sevilla en el mercado de fichajes y al impacto que tendrá el traspaso de Joaquín Martínez 'Oso' en la capacidad del club para realizar nuevas incorporaciones.

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“El traspaso de Oso no nos deja mucho límite, nos va a costar incluso más sustituirlo. No sé por qué, no entiendo las reglas, pero económicamente nos dejan más los otros traspasos”, explicó el entrenador sevillista sobre la capacidad de club para cumplir con las reglas económicas para poder fichar.

El técnico también destacó el esfuerzo realizado por Isaac Romero, que disputó el encuentro pese a no encontrarse en buenas condiciones físicas. “Isaac ha estado toda la noche con fiebre y vómitos. Me he pensado si no sacarlo, ha hecho un gran esfuerzo”, reveló. EFE

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