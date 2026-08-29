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Exteriores confirma que dos españoles continúan desaparecidos tras la riada en Nepal

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Madrid, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este sábado que, por el momento, se elevan a dos los españoles desaparecidos tras la devastadora riada que ha causado casi 700 muertos y 3.000 desaparecidos en Nepal y la región autónoma del Tíbet (China).

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, han informado fuentes de Exteriores.

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Por ahora, según las mismas fuentes, el total de españoles desaparecidos en la catástrofe asciende a dos.

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó previamente de que dos españoles habían sido localizados de los tres inicialmente desaparecidos en la riada que asoló el pasado miércoles las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados.

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Según el balance de la NTB, un total de 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida, mientras que 3 se encuentran localizados y en contacto con las autoridades, entre ellos los dos españoles. Otros 420 continúan completamente incomunicados. EFE

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