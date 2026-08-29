Expulsan a Marruecos a un migrante que tenía prohibición de entrada por una condena

Guardar

Ceuta, 29 ago (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en la ciudad y posteriormente expulsado a Marruecos a un joven migrante marroquí que tenía prohibida su entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista.

Según han informado a EFE fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el migrante había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional por una condena.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.

Los primeros indicios apuntan a que el marroquí había permanecido escondido en un domicilio o en los montes de la ciudad durante este tiempo de permanencia en Ceuta.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil trasladó al joven a la frontera con Marruecos, procediendo a su inmediata expulsión, según constaba en la sentencia.

Los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil trabajan en identificar a todos los que cruzaron en la avalancha, ante la convicción de que había muchas personas que estaban en situación de busca y captura y otras también tenían pendientes órdenes de expulsión. EFE

PUBLICIDAD