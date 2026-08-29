Esan exige "medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes" para proteger a los ertzainas de ataques

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El sindicato Esan ha exigido "medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes" para proteger a los ertzainas de los ataques que están siendo objeto, el último este sábado de madrugada en Getxo (Bizkaia), donde dos agentes de paisano han resultado heridos al ser agredidos tras acudir a un aviso de pelea.

En un comunicado, la central sindical ha afirmado que "agredir a un ertzaina no puede salir gratis". "Otra vez dos ertzainas agredidos. ¿Cuántos más hacen falta?", ha preguntado.

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Esan ha asegurado que están "hartos de contar agresiones y de ver cómo la violencia contra los ertzainas se convierte en una noticia más". "Se acabó normalizar lo inaceptable", ha afirmado.

Por ello, exige "medidas inmediatas y cambios legislativos contundentes que protejan de verdad a los agentes y garanticen consecuencias reales para sus agresores". "Quien agrede a un ertzaina tiene que saber que no sale gratis", ha subrayado. Tras apuntar que "los ertzainas salen a la calle a proteger a los demás", se ha preguntado "quién protege a los ertzainas".

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Los hechos han ocurrido a las 05.35 horas en Getxo, cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos. Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipaios", "hijos de puta" y "asquerosos" .