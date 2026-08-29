ERC acusa al Gobierno de "inacción" en Ceuta y le pide que no tire la pelota a las CCAA

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Barcelona, 29 ago (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha culpado de la situación en Ceuta a la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido que asuma sus responsabilidades y no "tire pelotas fuera hacia las comunidades autónomas".

En declaraciones a los periodistas desde las fiestas del barrio de Sants de Barcelona, Alamany ha criticado los altercados del pasado jueves, en los que un grupo de manifestantes bloqueó el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y quemó varias sombrillas del asentamiento en el que se han instalado algunos de los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.

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"Son imágenes inaceptables, totalmente deshumanizadoras. Bloquear la provisión de alimentos y de agua a personas es una cosa que no podemos normalizar", ha remarcado.

Sin embargo, ha señalado que esta situación "es el resultado de la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez que sin hacer nada ha hecho que este problema ya sea mayúsculo".

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La secretaria general de ERC ha reclamado al Ejecutivo que adopte "medidas serias y eficientes" y ha avisado de que "no se pueden tirar pelotas fuera hacia las comunidades autónomas para que asuman unas responsabilidades que el Gobierno de Sánchez no está asumiendo".

Por otro lado, se ha referido a la actuación de agentes de la Policía Nacional la semana pasada en Elche contra un aficionado del FC Barcelona menor de edad al que le retiraron una bandera estelada y le golpearon.

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Según Alamany, el Govern de Cataluña "no ha estado a la altura de la situación y no ha señalado con contundencia las vergüenzas antidemocráticas del Estado español".

"¿Dónde está el Govern para defender los derechos y la libertad de expresión de los catalanes cuando es vulnerada?", se ha preguntado. EFE

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