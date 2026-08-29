Enric Mas, nuevo líder tras la retirada de Pogacar; Coquard gana una etapa caótica

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Carlos de Torres

Xeraco (Valencia), 29 ago (EFE).- El español Enric Mas se encontró con el maillot rojo de líder de la Vuelta al final de una jornada caótica que eliminó por una dura caída al todopoderoso líder Tadej Pogacar, mientras que el triunfo al esprint de la octava etapa, disputada entre Puçol y Xeraco, de 171 km, se lo llevó el francés Bryan Coquard.

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Caos total de principio a fin. Una etapa de teórica pura transición se tornó en un inesperado infierno. Las cosas se torcieron de inicio, en la neutralizada, con una caída que dejó fuera de combate a Diego Uriarte y Gaffuri. Luego un aventuro quijotesto de nombre Sinuhé Fernández animó la fiesta con una escapada.

A 32 km de meta, con Xavier Mikel Azparren a la fuga, los equipos de los esprinters ya estaban tomando posiciones para la cita con la velocidad en Xeraco. Y surgió lo más inesperado, lo más cruel, Pogacar sufrió una violenta caída que le hizo aterrizar de mala manera en el asfalto. Dolor, sangre, desesperación. El esloveno trató de reincorporarse. Imposible.

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Pogacar fue atendido en el suelo por los médicos de carrera. Una ceja abierta, traumatismo craneoencefálico, la clavícula izquierda dañada. El doble campeón del mundo y quíntuple del Tour acabó de la peor manera una Vuelta que tenía ganada. Camino de la ambulancia se acabó la aventura, la ilusión de tener en su palmarés las tres 'grandes'.

Se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas. El esloveno, en su décima temporada a nivel UCI y con otras nueve grandes Vueltas a su espalda, nunca antes había abandonado una carrera por etapas como profesional.

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El abandono de Pogacar permitió a Enric Mas pasar al frente de la general. "Es una sensación agridulce, a nadie le gusta ganar por caídas de los rivales, pero el deporte y la vida tienen esas cosas. Ahora tenemos que asumir la responsabilidad y defender el maillot rojo", dijo en meta el ciclista balear, quien no se puso la roja en el podio por respecto al rival esloveno que marchaba camino del hospital.

Va a empezar otra Vuelta. La Vuelta de los "otros", de los que luchaban por la segunda plaza con Pogacar en el frente de batalla. Enric Mas, tres veces segundo, tiene a tiro la ilusión de su vida. Pasa al mando con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austríaco Felix Gall y de 1.33 respecto al esloveno Primoz Roglic.

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Se aprieta la general con Sepp Kuss cuarto a 2.15, Oscar Onley a 2.16 y el ecuatoriano Richard Carapaz a 2.22. Entre los hombres del top 10 volverá la igualdad, pero la Vuelta pierde a uno de los ciclistas más grande de la historia.

La etapa siguió dando sustos por doquier. Otra caída afectó a Carlos Rodríguez y Carlos Canal. En medio de la confusión se largó en fuga Xavier Mikel Azparren, pero los hombres del Visma, de Brennan y Van Aert, se encargaron de que se cumpliera el guión del esprint.

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No acabaron los sobresaltos. Vaya día. En la recta de meta otro accidente acabó con varios corredores por el suelo. Quedaron una veintena delante y entre todos ellos el más rápido y afortunado fue el francés Bryan Coquard (Saint Nazaire, 34 años), un veterano que no sabía lo que era ganar en una 'grande'.

Coquard se impuso con un tiempo de 3h.47.06, a una media de 45,3 km/h, por delante del danés Mads Pedersen y del belga Jordi Meeus. El galo se pasó por el podio a celebrar su triunfo número 56. En el cajón de ilustres estaba Van Aert como maillot verde y Onley como mejor joven. También Mas, quien estrenará la roja este domingo. Todos echaron de menos al rey, Tadej Pogacar.

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Llega uno de los días claves de la presente edición. La novena etapa, entre la Vila Joiosa y el Alto de Aitana, de 187,4 km, acumula en su recorrido 5.166 metros de desnivel, dato que hace suponer la dureza que va a encontrar el pelotón, sin apenas respiro desde la salida.

De inicio, el alto de Taberna (2a), seguido del Miserat (1a), el único puerto de la Vuelta que supera el 10 por ciento de media, con rampas del 23. Más tarde turno para Tollos (3a), el archiconocido Tudons (2a) y Benifallim (2a) antes de afrontar el Alto de Aitana (1a), de 22 km de subida hasta meta. La general puede quedar aún más decidida. EFE

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