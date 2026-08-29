Espana agencias

El Sonorama Ribera Day lleva el indie a Santander con Iván Ferreiro y Kaiser Chiefs

Guardar

Santander, 29 ago (EFE).- El festival Sonorama ha salido este sábado de Aranda de Duero para llevar a La Virgen del Mar en Santander, indie nacional e internacional en su 'ribera day', en el que miles de personas se han rendido frente a Kaiser Chiefs, Iván Ferreiro, Valeria Castro o León Benavente.

La tarde ha comenzado con el concierto de la artista de raíces mexicanas, españolas y estadounidenses por Adrie, que desde las 18.45 ha ofrecido a Santander su particular combinación de ritmos latinos con sonidos más alternativos inspirados en el folk y el rock de los años 60 y 70.

PUBLICIDAD

El sol y el calor no han impedido que la gente se fuera acercando al escenario para ir tomando posición para el resto de conciertos, que han seguido de la mano de la canaria de La Palma, Valeria Castro, que con percusiones folclóricas, clarinete, violín, guitarras y baterías ha hecho del principio de la noche un momento muy especial.

Castro ha presentado su segundo disco, 'El cuerpo después de todo', tras haber ofrecido conciertos en más de diez países, combinado con algunos de sus temas más conocidos, como 'La raíz' o 'Guerrera'.

PUBLICIDAD

El siguiente en subirse al escenario ha sido Iván Ferreiro, que como él mismo ha explicado al principio del concierto, no ha querido decir muchas palabras y ha delegado todos sus mensajes en sus canciones, con una gira que ha recopilado sus clásicos desde su banda Los piratas hasta la actualidad.

Ferreiro ha llenado la campa de La Virgen del Mar con la noche ya cerrada en un concierto en el que la gente se ha dejado la voz con temas como 'Turnedo', 'Años 80', 'El pensamiento circular' o 'El equilibrio es imposible'.

Tras un rato de pausa, en el que el público ha aprovechado para recargar los vasos y cenar, el escenario se ha preparado para la llegada de León Benavente, que ha llevado su rock alternativo tras el cierre de la gira de su último disco, 'Nueva Sinfonía Sobre el Caos' en enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

León Benavente ha sido la última banda española de la noche, tras cuyo concierto ha saltado al escenario la banda de Leeds Kaiser Chiefs, que lleva desde el 2000 ofreciendo indie rock a varias generaciones bajo el liderazgo de Ricky Wilson.

Los cabeza de cartel han hecho que La Virgen del Mar cambiara el registro y cantase algunos de sus himnos de las últimas décadas en el último concierto musical de la noche, demostrando que sus ocho millones de discos vendidos o sus giras con grupos como U2, Foo Fighters o Green Day les han sido más que merecidos.

El festival, que se celebra en Santander por tercera vez y busca acercar el espíritu de los conciertos de Aranda de Duero a la costa, lo ha cerrado el DJ set de Olugbenga, bajista y vocalista de apoyo de la banda británica de indietrónica Metronomy.

El DJ ha puesto fin a una noche que despide el Sonorama hasta 2027 con algunos de los nombres más importantes del indie nacional e internacional. EFE

egg/plv

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián