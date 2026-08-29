El sindicato Esan exige cambios legislativos "contundentes" para proteger a los policías

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Bilbao, 29 ago (EFE).- El sindicato policial Esan ha mostrado su hartazgo tras la nueva agresión a agentes de la Ertzaintza esta madrugada en Getxo (Bizkaia) y ha exigido medidas "inmediatas" y cambios legislativos "contundentes" que protejan "de verdad" a los agentes y garanticen "consecuencias reales" para sus agresores.

La Ertzaintza investiga una nueva agresión a agentes del cuerpo ocurrida de madrugada en Getxo (Bizkaia), cuando unos jóvenes han lanzado objetos contra una patrulla de la Policía Autónoma Vasca y han insultado a sus integrantes con gritos como 'zipayos', 'hijos de puta' y 'asquerosos'.

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Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido pasadas las cinco y media de la madrugada cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos.

En una nota, Esan ha explicado que los dos ertzainas han resultado heridos en Getxo tras acudir a atender "un aviso por una pelea y ser atacados".

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El sindicato policial ha señalado que en Esan están "hartos de contar agresiones y de ver cómo la violencia contra los ertzainas se convierte en una noticia más".

"Agredir a un ertzaina no puede salir gratis", ha indicado el sindicato, que ha reclamado la adopción de medidas contra los agresores. EFE