El mercado español del videojuego factura 2.293 millones y se consolida ante cine y música

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Daniela Goncalves Da Silva

Madrid, 29 ago (EFE).- La facturación del mercado español del videojuego alcanzó los 2.293 millones de euros en 2025, cuando culminó un lustro en el que ha crecido más de un 30 % y ha consolidado la fortaleza de una actividad que este sábado se une a las celebraciones por el día mundial del 'gamer'.

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A pesar de facturar un 3,2 % menos que en 2024, un ejercicio récord, según el último anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el sector continúa reafirmándose como opción de ocio, quintuplicando los 453 millones de euros recaudados por el cine y triplicando la facturación de la música en vivo, que alcanzó los 807 millones por ventas de entradas el año pasado.

En declaraciones a EFE, el cofundador de A1M Entertainment y fundador de The Gaming Business, Emilio Hurtado, explica que una parte de la caída en la facturación del pasado ejercicio puede ser coyuntural, pero los datos apuntan a una creciente fragmentación entre compra tradicional, suscripción, móvil y otros modelos.

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A tenor de AEVI, los 2.293 millones de euros facturados en 2025 procedieron en su mayoría del mercado digital, que concentró un volumen de 1.419,5 millones, en tanto que los 873,2 millones restantes se originaron a través de la venta física.

El desglose revela un comportamiento desigual por categorías: los juegos completos y contenidos descargables digitales bajaron un 27,8 %, a 509 millones de euros, mientras que las suscripciones crecieron un 7%, a 245 millones; las aplicaciones móviles, un 15,3 %, a 587 millones; y el software físico nuevo, un 2,6 %, a 234 millones.

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El negocio de la producción también se encuentra al alza.

De hecho, esta industria facturó 1.464 millones de euros en 2024, un 2,7 % interanual más, y prevé un crecimiento agregado del 3,1 % hasta 2028, superando los 1.650 millones, conforme al Libro Blanco de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV).

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Desde AEVI cuentan a EFE que el progreso en la producción no depende exclusivamente del comportamiento del consumidor español, ya que muchos crean para una audiencia global y generan una parte muy importante de sus ingresos fuera del país.

Para esta asociación, el reto es seguir impulsando el apoyo a la internacionalización, igualar las medidas fiscales que ya tienen Francia, Reino Unido e Italia, o trabajar en ayudas directas como las de Alemania, que superan los 120 millones de euros al año.

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España cuenta con, al menos, 820 estudios activos de desarrollo de videojuegos, un 25 % más que hace cinco años, aunque solo 500 están constituidos como empresa, de acuerdo con los datos de DEV.

El cofundador de A1M Entertainment cree que el sector presenta un problema de escalada profesional, porque pasar de un equipo pequeño a una compañía capaz de financiar varios títulos simultáneamente exige una capacidad financiera que no está al alcance de la mayoría.

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Cataluña (31,3 %) y la Comunidad de Madrid (25,6 %) concentran más de la mitad de la industria del país, seguidas de Andalucía (11,5 %) y la Comunidad Valenciana (11 %).

Además, el sector generó 10.508 puestos de trabajo directos en 2024, un 2,4 % interanual más, con un 90 % de contratos indefinidos.

En su Libro Blanco, DEV especifica que los estudios que ingresan más de 50 millones de euros al año representan el 1 % del total de empresas, aunque suponen el 55 % de la facturación de la industria.

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El desarrollador y consultor Oscar Sahun relata a EFE que las grandes empresas se dedican al mercado móvil por ser un modelo muy escalable basado en contenido continuo.

Pero requiere una gran inversión en adquisición de usuarios y un equipo de análisis de métricas, lo cual resulta inalcanzable para los estudios pequeños.

El objetivo ahora no puede ser solo crear más empresas, sino acompañarlas para que puedan encadenar proyectos, ampliar equipos y competir en los mercados internacionales, expone a EFE el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. EFE

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