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El incendio de El Saler (València) sigue estabilizado y el perímetro consolidado

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València, 29 ago (EFE).- El incendio forestal de la Devesa-El Saler, en València, sigue estabilizado y los trabajos durante la noche han sido favorables, ya que no se han producido rebrotes importantes y el perímetro se mantiene consolidado.

Durante toda la noche han permanecido trabajando dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de València, reforzadas con unidades Bomberos Forestales de la Generalitat, y brigadas de refuerzo de incendios forestales y un coordinador forestal del Consorcio de bomberos de Valencia, ha informado el Ayuntamiento de València.

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El incendio comenzó sobre las 13 horas del jueves, obligó a la evacuación de unos 160 vecinos de El Saler y de los cámpines de la zona, que pudieron volver una vez fue dado por estabilizado el viernes, ha quemado 37 hectáreas en un perímetro de 5 kilómetros y según las investigaciones, ha sido intencionado.

Durante la noche, con el apoyo de la unidad de drones de bomberos Valencia, los efectivos terrestres ha podido localizar y actuar sobre los rebrotes que se han producido en el interior del perímetro para su control y enfriamiento.

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De cara a la jornada de este sábado, se ha establecido un refuerzo extraordinario de los efectivos de bomberos Valencia con un sargento, un cabo y ocho bomberos.

Los trabajos durante la mañana van a seguir centrados en la vigilancia del perímetro, la localización y extinción de posibles rebrotes y el enfriamiento de la zona afectada. EFE

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