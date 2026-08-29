El Getafe abrirá la fase liga el 15 de octubre con el Universidad Craiova en Rumanía

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Madrid, 29 ago (EFE).- El Getafe abrirá la primera fase de la Liga Conferencia el próximo 15 de octubre, jueves, contra el Universidad Craiova en Rumanía y concluirá esta ronda del torneo contra el Ajax en el Coliseum, el 17 de diciembre, según el calendario de la competición anunciado este sábado por la UEFA.

Entre uno y otro encuentro, el primero a las 18:45 horas y el último a las 21:00, el conjunto dirigido por José Bordalás se medirá como local al Lugano, el 22 de octubre (18:45); recibirá al Brighton el 5 de noviembre (21:00); visitará al Iberia Tiflis georgiano el 26 de noviembre (18:45) y jugará en el Coliseum contra el Inter Escaldes andorrano el 10 de diciembre, también a las 18:45. EFE

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