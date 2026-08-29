El ecuatoriano Plata dice irse orgulloso en su despedida del Flamengo

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Río de Janeiro, 29 ago (EFE).- El ecuatoriano Gonzalo Plata se despidió este sábado de Flamengo en un mensaje en las redes sociales en el que dijo irse "orgulloso" del club brasileño en que destacó en las dos últimas temporadas, en medio de las especulaciones de que fue fichado por el Dínamo de Moscú ruso.

"Hicimos historia juntos Flamengo", afirmó el delantero ecuatoriano en su despedida, pese a que ni el club brasileño ni el ruso han confirmado la transferencia, que, según versiones de prensa, ascendió a 12 millones de euros.

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Plata aseguró irse "orgulloso y agradecido por todo lo vivido, por cada título, por cada partido y por cada momento vistiendo la camisa" del conjunto carioca.

Igualmente agradeció a sus compañeros de equipo, a la comisión técnica del Flamengo y especialmente a la "Nación", como los hinchas se refieren a la afición del actual campeón brasileño y de la Copa Libertadores, considerada la mayor de Brasil.

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La transferencia del ecuatoriano está pendiente de algunos detalles antes de su firma y su confirmación, pero el atacante es esperado en Moscú la próxima semana.

Pese a no confirmar las negociaciones, Flamengo admitió que el jugador ya no se entrena con sus compañeros y que tampoco está en la lista de convocados para el partido del domingo con el Botafogo por la vigésimo quinta jornada del Campeonato Brasileño.

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Plata llegó a Flamengo en 2024 procedente del Al-Sadd qatarí y, pese a algunos problemas de disciplina y a divergencias con sus técnicos, su destaque en el equipo le permitió ser convocado por Ecuador para el Mundial 2026, en el que marcó un gol ante Alemania.

En los 100 partidos disputados con el equipo carioca anotó nueve goles y ofreció 14 asistencias.

Se despidió del Flamengo con seis títulos: la Copa Libertadores de 2025, el Campeonato Brasileño de 2025, la Copa do Brasil de 2024, la Supercopa do Brasil de 2025 y el Campeonato Carioca en 2025 y 2026. EFE

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