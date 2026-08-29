El Atlético aparca el enredo Julián Alvarez y se da una alegría (1-3)

Sevilla, 29 ago (EFE).- El Atlético de Madrid, metido en el enredo por el futuro del delantero argentino Julián Alvarez, aparcó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ese asunto y se dio una alegría ante el Sevilla, al que superó con claridad (1-3) y al que devolvió a la realidad tras sus dos victorias en el arranque de LaLiga.
Dos goles de campeón del mundo Álex Baena y otro del nigeriano Ademola Lookman dejaron el partido muy claro en la primera mitad para el Atlético, que bajó mucho la intensidad en la segunda, en la que el Sevilla estuvo mejor, pero solo para lograr un tanto, el del canterano Miguel Sierra mediado este periodo. EFE
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