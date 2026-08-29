Educación garantiza la seguridad privada a los seis centros concertados de Ceuta

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Ceuta, 29 ago (EFE).- El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, se ha puesto en contacto este sábado con los directores de los seis centros concertados de Ceuta para comunicarles que también contarán con seguridad privada ante el inicio del próximo curso escolar.

La decisión supone un cambio de posición del Ministerio de Educación, que inicialmente había trasladado a los centros concertados que no podría contratar directamente servicios de vigilancia privada, según han confirmado a EFE los responsables de estos colegios, quienes han indicado que De la Rosa les ha explicado que se habría encontrado una vía para subvencionar los gastos derivados de la contratación de empresas de seguridad.

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Los seis centros concertados son San Agustín, La Inmaculada, Beatriz de Silva, San Daniel, Severo Ochoa y Santa María Micaela (Adoratrices).

El contacto del secretario de Estado se produce después del malestar generado entre los centros concertados por las diferencias existentes entre las medidas de protección comunicadas a determinados colegios públicos y las previstas inicialmente para ellos.

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Los responsables de los centros habían reclamado que, ante una situación excepcional que afecta al conjunto de la ciudad, las medidas de protección fueran equiparables para todos los alumnos y trabajadores, con independencia de la titularidad del colegio.

De acuerdo con lo trasladado por De la Rosa, Educación no podrá contratar directamente a los vigilantes para los centros concertados, pero sí habría encontrado una fórmula administrativa para subvencionar el coste de estos servicios.

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Los directores han valorado esta solución, que permitiría a los seis colegios disponer de vigilancia privada sin tener que asumir finalmente con recursos propios el coste de una medida extraordinaria.

La fórmula concreta para articular esta financiación deberá ser comunicada en los próximos días por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación.

Una de las cuestiones que más tranquilidad ha generado entre los responsables de los colegios es la garantía trasladada por el secretario de Estado de que la financiación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de septiembre.

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Así, si la partida presupuestaria necesaria no estuviera disponible de forma inmediata, los centros podrían contratar el servicio sin perder posteriormente el derecho a recibir la financiación correspondiente.

De la Rosa ha facilitado además a los directores un contacto directo para resolver las dudas que puedan surgir durante la puesta en marcha de la medida.

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Los responsables de los colegios han destacado la disposición mostrada por el secretario de Estado, quien se ha puesto a disposición de los centros, les ha trasladado "mucho ánimo" y ha expresado su voluntad de que las cuestiones pendientes se solucionen a la mayor brevedad posible. EFE

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