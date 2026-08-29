Djokovic: "Seguimos representando la vieja generación"

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Chicago (EE.UU.), 29 ago (EFE).- El serbio Novak Djokovic, preparado para disputar el Abierto de Estados Unidos por vigésima vez en su carrera, manifestó su orgullo por seguir "representando la vieja generación".

"Estoy muy orgulloso de eso. Obviamente, la longevidad siempre fue uno de mis objetivos cuando era más joven: intentar tener una carrera larga, contar con más oportunidades en los Grand Slams y mantenerme sano lo suficiente para poder rendir durante tantos años como fuera posible", dijo Djokovic en rueda de prensa en Flushing Meadows.

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"Así que es genial saber que vuelvo a disputar torneos de Grand Slam 20 años seguidos. Vi en algún lugar que somos tres o cuatro los que jugamos, creo, ya en 2006. Pienso que estaban Wawrinka, quizá Monfils, y Cilic. Así que es bonito, de alguna manera, volver atrás en el tiempo", añadió.

"De hecho, creo que jugué mi primer Abierto de Estados Unidos contra Monfils, un partido a cinco sets, y aquí estamos 20 años después: los dos seguimos luchando y representando a la generación más veterana", concluyó el serbio.

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Djokovic, ganador de 24 'grandes', llega a Nueva York tras una eliminación en la primera ronda en Cincinnati.

"La verdad, no me gustan las eliminaciones tempranas en ningún torneo, pero me dieron tiempo para prepararme para el Abierto de Estados Unidos de la manera más adecuada. Tuve casi dos semanas, en realidad dos semanas, para entrenar de verdad y poner mi cuerpo y mi mente en el estado adecuado, preparado para lo que viene", dijo.

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"Si me preguntas si estoy preparado, siento que lo estoy, lo mejor que puedo estar, pero una cosa es entrenar y otra salir al estadio Arthur Ashe y jugar al mejor de cinco sets. Normalmente no juegas al mejor de cinco en las sesiones de práctica. Veremos cómo va. Los partidos iniciales siempre son bastante difíciles para mí, especialmente en los últimos años. Ojalá pueda superar el primer obstáculo y crecer a partir de ahí", prosiguió. EFE