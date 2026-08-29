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Dificultades en carreteras de varios puntos del país en el segundo día de retorno

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Madrid, 29 ago (EFE).- Varias carreteras en distintos puntos del país, como Madrid, Barcelona y también Comunidad Valenciana o Andalucía, presentan dificultades al mediodía del segundo día de última operación especial de tráfico del verano, la conocida como operación retorno, cuando se esperan 6,9 millones de desplazamientos.

A las 13:00 horas de este sábado, 29 de agosto, la Dirección General de Tráfico informa de dificultades en Madrid, en concreto en la salida por la A-3 en el entorno de Rivas, en Ávila, en la A-6 por Arévalo en dirección a la capital.

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El tráfico también se complica en Barcelona, en la AP-7 en La Roca del Vallés, sentido Girona y la circulación es densa también en Ourense, en Galicia, en la A-52 en el entorno de Albarellos, en sentido Zamora.

En Valencia, el tráfico es lento en la entrada por la A-3 a la altura de Loriguilla y también en Buñol, en este caso en sentido a Madrid, además también se viven dificultades en la A-7 en Bétera, en sentido Castellón.

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Las complicaciones alcanzan también, ya en Alicante, a la A-70 en sentido El Campello, en el entorno de Alicante capital. En Murcia, hay complicaciones en la entrada por la A-7 en el entorno de Totana.

Por último, en Andalucía hay dificultades en el acceso en Jaén a la capital por la A-44 a la altura de Cárchel, y la DGT pide además especial precaución en Málaga, en la A-7 en el entorno de San Pedro Alcántara, así como en Fuengirola hacia la capital malagueña.

La última operación especial de tráfico del verano comenzó a las 15:00 de ayer, viernes y se extiende hasta la medianoche del lunes, último día de agosto y la jornada en la que se espera el grueso de los desplazamientos, aunque Tráfico también espera que una vuelta escalonada de las vacaciones a lo largo de todo el fin de semana.

En esta operación especial coinciden los viajes de quienes terminan sus vacaciones, los que disfrutarán del descanso estival en septiembre, de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos y también de quienes acuden al Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se celebra este fin de semana. EFE

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