Espana agencias

Detenido un hombre de 59 años en Gipuzkoa acusado de maltrato habitual a su mujer

Guardar

San Sebastián, 29 ago (EFE).- Un transportista de 59 años, con domicilio en Torrevieja (Alicante) y que se encontraba en Gipuzkoa por motivos de trabajo acompañado de su mujer, ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de maltrato habitual a su esposa, a la que habría intentado estrangular en dos ocasiones en los últimos cinco días y golpeado con un objeto contundente.

El arresto ha tenido lugar en la madrugada de este sábado en Astigarraga, después de que la Policía vasca recibiera una llamada del servicio de Urgencias del Hospital Donostia, que alertaba de que estaba atendiendo a una mujer que manifestaba ser víctima de malos tratos por parte de su marido y cuyas lesiones eran compatibles con los hechos que relataba, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

PUBLICIDAD

Los agentes de la Ertzaintza que acudieron al hospital acompañaron a la víctima a interponer la denuncia en comisaría una vez que esta recibió el alta.

La mujer, de 50 años, explicó que en los últimos cinco días su marido había tratado de estrangularla en dos ocasiones y la había golpeado además con un objeto contundente, por lo que presentaba lesiones en diferentes zonas del torso, extremidades superiores e inferiores y en la cabeza.

PUBLICIDAD

La víctima precisó que residían en Torrevieja, pero que su esposo es transportista y era habitual que viajasen juntos.

En este último viaje, el domingo 23 de agosto, el hombre habría intentado estrangularla en la cabina del camión, pero ante los gritos de ella y la presencia de más gente alrededor, el hombre paró, aunque al día siguiente lo volvió a intentar y la golpeó con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.

En los días sucesivos, la amenazó también con agredir a la hija que tienen en común.

Este viernes, ante el temor de que cumpliese las amenazas al retornar a su lugar de residencia, la mujer fingió encontrarse muy enferma y su marido pidió ayuda a un vigilante del aparcamiento en el que se hallaban estacionados en la localidad de Astigarraga, quien solicitó la ambulancia que la trasladó al hospital.

Ya en el centro sanitario, sin la presencia del presunto agresor, la mujer relató lo ocurrido en los últimos días y aseguró que el maltrato se venía produciendo desde hacía años.

El hombre fue detenido acusado de agresión física y malos tratos habituales a su esposa y trasladado a dependencias policiales, donde ha permanecido hasta que a mediodía de este sábado ha pasado a disposición judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva emboscada en Ceuta deja dos militares heridos y al menos cuatro detenidos: se desconoce la autoría del ataque

El ataque, ocurrido durante la madrugada del viernes, se suma al registrado el jueves, cuando cinco personas resultaron heridas tras el lanzamiento de piedras contra un vehículo militar

Una nueva emboscada en Ceuta deja dos militares heridos y al menos cuatro detenidos: se desconoce la autoría del ataque

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Los propietarios de inmuebles desocupados pueden acceder a subvenciones para obras de habitabilidad y percibir además una compensación mensual de hasta 600 euros

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Islandia decide este sábado si quiere entrar en la Unión Europea: el referéndum que marcará su posición en el tablero mundial y las relaciones económicas

Los colegios electorales abren este sábado de 11:00 a 00:00 hora de España. Tras esta votación, en caso de ganar el “sí”, se retomarán las conversaciones con Bruselas

Islandia decide este sábado si quiere entrar en la Unión Europea: el referéndum que marcará su posición en el tablero mundial y las relaciones económicas

Feijóo exige elecciones generales y arremete contra el Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta: “Es indignante para nuestra nación”

El Partido Popular ha inaugurado el curso político en Galicia con una cita en la Carballeira de San Xusto donde la dirección nacional y el PPdeG han reivindicado la gestión autonómica y han puesto en valor la unidad del partido ante miles de simpatizantes

Feijóo exige elecciones generales y arremete contra el Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta: “Es indignante para nuestra nación”

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Islandia decide este sábado si quiere entrar en la Unión Europea: el referéndum que marcará su posición en el tablero mundial y las relaciones económicas

Islandia decide este sábado si quiere entrar en la Unión Europea: el referéndum que marcará su posición en el tablero mundial y las relaciones económicas

Feijóo exige elecciones generales y arremete contra el Gobierno por la gestión de la crisis en Ceuta: “Es indignante para nuestra nación”

Nepal confirma el rescate del segundo español de los tres desaparecidos tras la riada, que ya ha dejado más de 600 muertos

Nuevos centros de acogida temporal, más policía y refuerzo de Frontex: el plan del Gobierno para acabar con el caos de Ceuta en dos semanas

La “situación límite” que llevó la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

ECONOMÍA

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián