David Cantero, segundo en Weihai (China)

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español David Cantero ha logrado la medalla de plata en la prueba de las Series Mundiales de triatlón disputada en Weihai (China), donde revalidó la victoria del pasado año el suizo Max Studer.

El helvético, que participaba en su primera prueba este curso, cruzó la meta en solitario después de una actuación sólida bajo la lluvia en un crono de 1h41:08, mientras que Cantero retornó a un podio desde Wollongong el año anterior y el bronce fue para el canadiense Tyler Mislawchuk.

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Tras una intensa prueba de natación, la lluvia obligó a los participantes a ser cautelosos en el sector de bicicleta, con lo que se formó un grupo en cabeza con 28 triatletas, entre ellos Cantero y Alberto González y el resto de favoritos.

El australiano Matt Hauser, vigente campeón mundial, fue uno de los que se cayó durante el recorrido, pero ello no le impidió llegar al tramo de carrera a pie junto al resto de aspirantes.

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Abrió hueco rápido junto al japonés Kenji Nener, Cantero, Studer y Mislawchuk, aunque estos tres últimos tomaron el mando en la segunda vuelta y dejaron atrás a sus compañeros del grupo cabecero.

Poco a poco fueron incrementando su ventaja y en la tercera vuelta una caída complicó la carrera a Cantero. Studer aprovechó esta circunstancia para atacar de nuevo y el español no pudo aspirar a la victoria, pero al menos pudo alejarse de Mislawchuk para certificar la plata a diez segundos del vencedor.

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"Estoy muy contento de volver al podio. La carrera de hoy fue una locura, un día lluvioso, y tuvimos que tener mucho cuidado. Todos querían estar al frente, pero yo me concentré en mantenerme a salvo. En la carrera a pie tuve una pequeña caída y perdí mi último impulso, pero aun así logré llegar al podio, así que estoy muy contento, sobre todo porque hoy la carrera a pie fue muy táctica y no es a lo que estoy acostumbrado. Suelo ir a tope porque vengo desde atrás, pero hoy estaba al frente, así que tuve que ser muy táctico, y funcionó", explicó Cantero.

Mientras tanto, Alberto González acabó en la novena posición con un crono de 1h42:08, Izan Edo decimocuarto con 1h42:44 y Roberto Sánchez Mantecón vigésimo quinto con 1h43:54.

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En la prueba femenina se impuso la francesa Cassandre Beaugrand con 1h49:20, por delante de la británica Beth Potter (1h49:26) y de la alemana Lisa Tertsch (1h49:44). Sara Guerrero finalizó vigésima tercera con un tiempo de 1h53:41. EFE