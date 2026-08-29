David Almansa continúa dominando la categoría

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha continuado dominado los entrenamientos del Gran Premio de Aragón de Moto3, el tercero consecutivo, al ser el más rápido en la segunda tanda libre.

Almansa, con un tiempo de 1:57.259, superó por 49 milésimas de segundo al italiano Guido Pini (Honda), con el hispano-argentino Marco Morelli (KTM), tercero, a 140 milésimas de segundo.

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Ya en la vuelta de salida a pista se registró el primer incidente matinal de Moto3, con la caída a gran velocidad del español Adrián Fernández (Honda), en la curva cuatro, que le mandó directamente a su taller para reparar los daños sufridos por su moto.

En pista pronto comenzó a destacar Brian Uriarte (KYM), quien 'falló' en la práctica oficial del viernes y tendrá que disputar la primera clasificación, obligado así a buscar una plaza en la segunda clasificación si quiere estar entre los mejores de la formación de salida.

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El registro de Uriarte no tardaron en superarlo en primera instancia Máximo Quiles (KTM), y poco después David Almansa (KTM).

Con el paso de los minutos, al cuarteto español de cabeza de la tabla de tiempos, formado por David Almansa, Máximo Quiles, Brian Uriarte y Álvaro Carpe, se unieron el finlandés Rico Salmela (KTM) y el hispano-argentino Marco Morelli (KTM) y, algo más tarde, también el italiano Guido Pini (Honda), pupilo del campeón mundial de 125 c.c. en 1999, el español Emilio Alzamora.

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David Almansa se mantuvo firme al frente de la tabla de tiempos, a la espera de la disputa unas horas más tarde de la clasificación que establezca el orden en la formación de salida.

Con él, los más rápidos de la categoría fueron Guido Pini, Marco Morelli, Rico Salmela, Máximo Quiles, Brian Uriarte y Álvaro Carpe. EFE