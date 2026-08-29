Cuatro cambios en la Real y Drkusic debuta como titular con el Espanyol

Guardar

San Sebastián, 29 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, introduce cuatro cambios en el once titular en su estreno como local este curso, mientras que Manolo González, técnico del Espanyol, da la alternativa al nuevo fichaje Drkušič en sustitución de Riedel.

El técnico txuri urdin vuelve a modificar su alineación inicial tras haber cosechado una derrota en su anterior visita al Bernabéu el pasado miércoles.

Yangel Herrera, exjugador del Espanyol, descansa tras encadenar los dos primeros partidos como titular. Zubeldia, Soler, Barrenetxea y Óskarsson vuelven a la titularidad. Además, si el dibujo del entrenador estadounidense no varía, Oyarzábal volverá a jugar en banda tras haber actuado como delantero en sus últimos compromisos.

PUBLICIDAD

En el Espanyol, la única novedad es la suplencia de Riedel. En su lugar jugará el nuevo fichaje para la defensa blanquiazul, el esloveno Drkušič, que debutará como titular.

El once de la Real Sociedad lo forman Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sučić; Barrenetxea, Óskarsson y Oyarzabal.

El Espanyol sale de inicio con Dmitrović; El Hilali, Drkušič, Unai Núñez, Hinojo; Urko, Edu Expósito, Javi Hernández; Calatrava, Dolan y Roberto. EFE

pbl/ab/ism