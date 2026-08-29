Corberán: “La actitud y el compromiso del equipo está siendo intachable”

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Paterna (Valencia), 29 ago (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, destacó que “la actitud y el compromiso del equipo está siendo intachable” en las dos primeras jornadas de Liga pese a no haber conseguido ganar ni marcar gol.

“Veo al vestuario con ganas de ganar. En los dos partidos anteriores el equipo se ha vaciado en el campo con cosas bien hechas y con cosas que tenemos que mejorar. La actitud y el compromiso del equipo está siendo intachable y eso es necesario para conseguir lo que todos queremos”, expresó este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo en Riazor.

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Para la visita a Riazor, el Valencia contará con las bajas por lesión muscular de Guido Rodríguez y Pablo Maffeo, unas ausencias que lamentó y achacó a jugar con poco margen de diferencia entre partidos.

“En la rueda de prensa anterior antes del Betis dije el sinsentido que era que el Valencia jugara partido, dos días después, partido, en agosto. Las lesiones de Guido y Maffeo son musculares y son consecuencia de la exigencia competitiva de jugar seguido. Es llevar al jugador a una situación límite”, explicó.

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Ante la baja de Guido, Corberán fue preguntado por un posible cambio de sistema y fue tajante: “Si haces un sistema en un año con dependencia de un jugador, está mal elegido el sistema”. “Hay dos aspectos: el sistema no puede depender de un jugador y, juegue quien juegue, juega el Valencia. Mañana hay que ver un equipo que va al campo a ganar esté quien esté”, analizó.

“En mi cabeza no tengo un sistema ideal. Lo más importante es la identidad. Estoy contento cuando el equipo transmite principios que no tienen que ver con un sistema: cuando el equipo tiene dominio, es sólido, valiente… Esa identidad no hay un sistema que te la impida o permita, esa identidad se tiene con línea de cuatro y línea de cinco defensas”, agregó.

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Además del sistema, la falta de gol también fue otro de los temas que comentados en la rueda de prensa: “En los dos partidos anteriores nos ha faltado gol, pero no se puede generalizar con que al Valencia le falta gol”.

“Tenemos jugadores con potencial ofensivo para producir más y para finalizar las jugadas que producimos. No tengo duda de eso aun siendo conscientes que tenemos un mercado abierto donde el foco está en mejorar aspectos ofensivos de la plantilla. Para los que vengan y los que estamos la responsabilidad es generar mas volumen de ataque y mejorar esa eficacia”, añadió.

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Corberán fue preguntado en varias ocasiones por el mercado de fichajes, pero el técnico valencianista expresó que todo lo que tiene que ver con el mercado y posiciones específicas lo mantiene en las “conversaciones internas” con el club y al ser preguntado por el interés del Valencia en el mediapunta del Liverpool Harvey Elliot, agregó: “No respondo a rumores, doy mi opinión al club”. EFE

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