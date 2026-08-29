Controlado el incendio de Salas de la Bureba (Burgos) que alcanzó nivel 1

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Valladolid, 29 ago (EFE).- El incendio de Salas de la Bureba (Burgos) ha sido declarado controlado tras participar casi 50 medios en su extinción y haber alcanzado el nivel de riesgo potencial (IGR) 1 por la posibilidad de que pudiera afectar a un pinar cercano.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente y Energía este sábado, en este momento operan en el terreno un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, dos autobombas y otros medios sin especificar para garantizar que el fuego no se reproduzca.

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Este fuego, en la comarca burgalesa de Oña, fue declarado a primera hora de la tarde del pasado 25 de agosto y a las 17.41 horas se elevó su nivel 1 su riesgo por la cercanía de una masa de árboles de más de 30 hectáreas.

Las tareas de extinción se vieron complicadas por los fuertes vientos y el humo, que no llegó en ningún momento al cercano municipio de Cornudilla. EFE

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