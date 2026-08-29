Espana agencias

Casi el 60 % de los adultos podría padecer aterosclerosis sin saberlo

Guardar

Madrid, 29 ago (EFE).- La aterosclerosis, causante de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, es una afección silenciosa que comienza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas en personas aparentemente sanas y es mucho más frecuente de lo que se pensaba: cerca del 60 % de los adultos pueden padecerla sin saberlo.

Así lo evidencia un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y el Rigshospitalet de Dinamarca, en el que han participado 16.808 personas de entre 18 y 70 años de los dos países, todas ellas sin antecedentes de aterosclerosis conocida.

PUBLICIDAD

Cada año mueren cerca de 20 millones de personas por enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, especialmente por infarto e ictus, y la mayoría de estas muertes se deben a la aterosclerosis, según datos del CNIC.

Las conclusiones de esta investigación han sido presentadas este sábado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y publicadas simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

PUBLICIDAD

Una enfermedad silenciosa

La aterosclerosis suele permanecer silenciosa durante décadas mientras las placas de ateroma se desarrollan progresivamente en las arterias.

Los investigadores evaluaron a los participantes mediante técnicas avanzadas de imagen para detectar placas de aterosclerosis en las arterias carótidas, femorales y coronarias.

Además, se analizaron factores de riesgo cardiovasculares, biomarcadores en sangre, muestras para estudios ómicos e imágenes de retina, generando una de las bases de datos más completas sobre aterosclerosis desarrolladas hasta la fecha.

Los resultados indican que 57,1 % de los 16.808 participantes presentaba placas de aterosclerosis, a pesar de no haber desarrollado síntomas ni haber sido diagnosticados previamente de enfermedad cardiovascular.

Aproximadamente una de cada 13 personas de entre 18 y 29 años ya presentaba aterosclerosis en alguna arteria del cuerpo, proporción que aumentaba progresivamente con la edad hasta alcanzar 9 de cada 10 personas entre los 60 y los 70 años.

Un hallazgo importante es que la mayoría de las personas que tienen aterosclerosis en las arterias del corazón (coronarias) también la tienen en las arterias del cuello o de las piernas (carótidas o femorales).

Esto es importante desde el punto de vista del cribado, ya que el estudio mediante ecografía de arterias carótidas y femorales es más fácil, rápido y no invasivo.

“En nuestro paradigma, los ecógrafos portátiles, que pueden ser utilizados por cualquier profesional sanitario, se implantarán como estándar para el cribado de enfermedad cardiovascular desde etapas tempranas de la vida”, explica uno de los autores, Borja Ibáñez, investigador del CNIC.

El estudio también revela importantes diferencias entre hombres y mujeres. En los varones, la prevalencia aumentaba desde etapas más tempranas, con un perfil aterosclerótico entre 5 y 10 años adelantado respecto al de las mujeres. En ellas, el incremento más acusado se observó entre los 40 y los 60 años, un periodo que coincide con la transición menopáusica.

Estos hallazgos señalan la conveniencia de estudiar estrategias preventivas adaptadas al sexo y a la etapa vita, subrayan los autores. El CNIC, de hecho, tiene abierta una línea de investigación paralela y complementaria dedicada al estudio de la enfermedad aterosclerótica en la mujer.

Esta investigación se enmarca en la primera fase del proyecto REACT (del inglés Reversal of Early Atherosclerosis through personalised Curative Treatment), uno de los mayores estudios realizados hasta la fecha para cartografiar la presencia de aterosclerosis silente a lo largo de la vida adulta.

REACT está financiado por la Fundación Novo Nordisk y su fin es transformar la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular mediante un enfoque de medicina de precisión basado en la identificación precoz de la aterosclerosis.

El proyecto tiene sus raíces en el estudio PESA-CNIC-Santander, dirigido por Valentín Fuster, director del CNIC: “En REACT quisimos estudiar cómo la enfermedad aterosclerótica aparece en edades mucho más tempranas para proponer una intervención precoz sobre la aterosclerosis podría no solo evitar que progrese, sino incluso permitir su curación. REACT responderá a esta pregunta de manera definitiva”.

El estudio parte de una idea sencilla pero "revolucionaria": pasar del modelo actual, basado en estimar la probabilidad de enfermedad cardiovascular a partir de factores de riesgo tradicionales, como la tensión arterial, el colesterol y el tabaquismo, a un nuevo paradigma en el que la enfermedad se detecte directamente mediante técnicas de imagen antes de que produzca síntomas.

De este modo, las intervenciones preventivas y el tratamiento de los factores de riesgo podrían guiarse por la presencia real de aterosclerosis silente, y no solo por una estimación indirecta del riesgo.

Está previsto que REACT se desarrolle durante 8 años en dos fases. La primera (REACT-DETECT) comenzó en 2024 y, si se obtiene la financiación necesaria, la fase 2 (REACT-PROTECT) está prevista para el periodo 2027-2032.

Está segunda fase dará un paso más, con un gran ensayo clínico aleatorizado destinado a evaluar si una estrategia de prevención guiada por técnicas de imagen es capaz de reducir de forma más eficaz la aparición de infartos, ictus y otros eventos cardiovasculares que el modelo actual basado únicamente en factores de riesgo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

Las temperaturas máximas van a ascender de forma generalizada excepto en los litorales mediterráneos, este de Baleares y oeste de Galicia

El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -1,46 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

La hija pequeña de los reyes pondrá rumbo a su segundo año de carrera en la capital francesa

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

El parecido entre el ibis eremita (en peligro de extinción) y el ibis sagrado (invasor) provoca que esta medida pueda derivar en ejemplares protegidos abatidos por error

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

Tras varios episodios violentos, la preocupación se extiende tanto en Moncloa como en el gobierno autonómico y la oposición

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián