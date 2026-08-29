Carrera de Milwaukee se declarará cerrada si el líder completa 126 vueltas en vez de 250

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Milwaukee (EE.UU.), 29 ago (EFE).- La primera de las dos carreras previstas este fin de semana en Milwaukee se declarará cerrada este mismo sábado si el líder completa 126 de las 250 vueltas inicialmente previstas, tras el largo parón por lluvia.

"La carrera Snap-on Makers and Fixers 250 continúa bajo bandera roja debido a la lluvia, mientras prosigue el trabajo para secar la pista", informó la IndyCar.

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"Una vez que se muestre la bandera verde, la prueba se disputará hasta completar 250 vueltas o hasta las 7:30 p.m. CT, lo que ocurra primero. Según el reglamento de IndyCar, la carrera será declarada oficial una vez que el líder haya completado 126 vueltas", añadió.

La carrera se detuvo tras 90 vueltas, cuando el mexicano Pato O'Ward iba líder, con el español Álex Palou, a un paso del título, en la decimocuarta posición. EFE

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