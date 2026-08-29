Brugué: “Tenía muchas ganas de marcar en casa en Primera”

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Valencia, 29 ago (EFE).- El delantero del Levante Roger Brugué aseguró tras la victoria ante el Real Betis (5-2) que tenía “muchas ganas” de volver a marcar como local en Primera División.

El jugador, autor de tos tantos, dijo en declaraciones a DAZN que está feliz por la victoria y los tantos y destacó que el Levante debe a partir de ahora seguir trabajando igual “porque este es el camino”.

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El delantero recordó que el pasado curso fue complicado para él por la operación a la que se sometió y destacó la gran “remontada histórica y espectacular” que protagonizó el Levante en el tramo final de la competición.

“Este año queremos empezar bien y no sufrir tanto”, dijo el atacante, que añadió que la afición del Levante se merece “un año tranquilo”.

Brugué aseguró que en el vestuario no había dudas sobre la capacidad ofensiva del equipo. “Estábamos tranquilos por el trabajo de la pretemporada. El equipo trabaja mucho y bien y vamos a la guerra”, finalizó. EFE

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