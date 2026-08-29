Baena: "Me he disfrazado de Álex Baena; este equipo tiene mucho gol"

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Sevilla, 29 ago (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena se mostró satisfecho por su actuación y la victoria de su equipo ante el Sevilla (1-3), en la tercera jornada de LaLiga, y destacó la efectividad del conjunto rojiblanco, que suma siete goles en sus tres primeros encuentros.

"El equipo hizo la primera parte que había que hacer. Estuvimos muy bien con balón. Hay que ser efectivos como en ese primer tiempo", señaló Baena, autor de dos tantos, tras el encuentro disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán a los micrófonos de Movistar+.

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El futbolista almeriense, que actuó en posiciones ofensivas, explicó que se sintió cómodo ejerciendo de falso nueve. "Todos en ataque podemos jugar así, de 'falso 9'. Hoy me tocó a mí y salió muy bien", apuntó.

Baena reconoció que tenía ganas de recuperar su mejor versión goleadora. "Los tenía escondidos. Estoy contento por lo bien que me ha venido este proceso. Tengo mucha confianza gracias al listón tan alto de los compañeros", afirmó.

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El centrocampista también valoró el impulso que supone para su confianza personal el reciente Mundial conquistado con la selección española. "A cualquiera, siendo campeón del mundo, le sube la confianza. Y más tras el buen Mundial que hice. Hay que seguir así, en esta dinámica", manifestó.

Preguntado por su actuación y la comparación con Julián Álvarez, Baena respondió con humor: "Me he disfrazado de Álex Baena. Cada uno es diferente. Incluso dicen que no tenemos delanteros y llevamos siete goles en tres partidos. Este equipo tiene mucho gol", destacó. EFE

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