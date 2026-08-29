Ander Barrenetxea: "Necesitábamos sumar de a tres"

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San Sebastián, 29 ago (EFE).- Ander Barrenetxea, delantero de la Real Sociedad, valoró de forma muy positiva el triunfo cosechado ante el Espanyol por 2-1 y la necesidad que tenía el equipo de "sumar de tres".

"Era nuestro primer partido en casa. Sabemos que las dos primeras jornadas iban a ser complicadas y necesitábamos sumar de a tres", declaró el goleador del partido al finalizar el encuentro.

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El donostiarra quiso dar importancia al papel decisivo de su capitán, Mikel Oyarzabal, en el juego del equipo: "Ya sabemos el nivel que tiene Mikel. Nos ayuda mucho dentro y fuera del área. Es una maravilla tenerle en el equipo".

Por último, al ser preguntado por los momentos de tensión vividos sobre el césped al término del partido, el atacante declaró no haberse enterando "porque estaba fuera".

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