77-96. El Monbus Obradoiro firma una clara victoria

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Gijón, 29 ago (EFE).- El Monbus Obradoiro logró este sábado una clara victoria ante el Asisa Joventut por 77-96 en un duelo marcado por las múltiples bajas en ambos equipos debido a la disputa de partidos de selecciones en unas atípicas ventanas FIBA en agosto.

Un 18-27 favorable para los gallegos en el tercer cuarto fue clave para que el equipo dirigido por Diego Epifanio se llevara el triunfo en su segundo test de pretemporada.

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El primer periodo fue en el que el Asisa Joventut mostró sus mejores sensaciones pese a ser su primer partido de temporada, con una magnífica carta de presentación del escolta estadounidense Boogie Ellis, que anotó 11 puntos en cuatro minutos (28-24).

Los catalanes llegaron a tener una máxima de nueve puntos en el segundo cuarto, pero el Monbus Obradoiro se repuso del parcial verdinegro con unos buenos minutos de Alex Barcello desde la larga distancia, lo que provocó que los gallegos se marcharan por delante al tiempo de descanso (40-43).

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En la reanudación se vio a un Asisa Joventut muy cansado físicamente y el Monbus Obradoiro lo aprovechó para irse con una ventaja superior a los diez puntos, y destacó el exverdinegro Álex Galán, que estuvo más que notable en el poste bajo (58-70).

Ya en los últimos diez minutos de partido, la Penya fue incapaz de reaccionar y el conjunto santiagués nunca vio peligrar su ventaja, más bien todo lo contrario, ya que la aumentó para finalizar el choque con un 77-96.

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Con este partido, los de Badalona acaban su concentración de cinco días en Asturias debido a la ocupación del Olímpic por diversos eventos no deportivos.

El próximo test de pretemporada del Asisa Joventut será el próximo 3 de septiembre ante el Kids&Us Manresa, mientras que el Monbus Obradoiro ya no tendrá partido hasta el 5 de septiembre ante el Río Breogán. EFE

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