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5-2. El Girona aleja fantasmas con su primera victoria y deja a Las Palmas sin liderato

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Girona, 29 ago (EFE).- El Girona alejó dudas y fantasmas este domingo con una esperanzadora goleada (5-2) que deja a Las Palmas sin liderato y que le permite ganar aire y tranquilidad de cara a los últimas días del mercado de fichajes, todavía con mucho trabajo por hacer.

El Girona se impuso con goles de Jastin García, Fran Beltrán, Yáser Asprilla (2) e Izan González y celebró una victoria balsámica, después de empezar el curso con un punto de seis posibles.

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El cuadro canario saltó al césped de Montilivi con la ambición de encadenar la tercera victoria para situarse líder en solitario, pero el Girona pronto avisó a través de Abel Ruiz y Vladyslav Vanat.

El atacante ucraniano, con posibilidades de salir, fue la gran novedad del once titular y jugó sus primeros minutos, después de perderse los dos primeros partidos por unas molestias sospechosas.

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El curso pasado fue el máximo goleador del equipo con diez tantos y su continuidad supondría una gran ventaja para el conjunto de Quique Álvarez.

El Girona se fue adueñando del partido y coleccionando méritos con el paso de los minutos y finalmente consiguió el 1-0 en el minuto 22.

Jastin García recibió en la frontal de espaldas a la portería, se dio la vuelta y armó un potente y precioso disparo para brindar la primera ventaja de la temporada a su equipo.

Las Palmas quiso dar un paso adelante, pero el equipo que se acercó más al gol fue el Girona. Izan González y Vanat buscaron la sentencia antes del descanso.

Rubén de la Barrera dio entrada a Giovanni Bonfanti e Iván Jaime al descanso y el jugador cedido por el Oporto cambió el guion del partido.

Avisó nada más empezar la segunda mitad con un disparo que rechazó Paulo Gazzaniga y acto seguido aprovechó un grave error del portero argentino para igualar el marcador. Gazzaniga, señalado por la afición rojiblanca desde hace meses, no desvió un centro raso e Iván Jaime marcó el 1-1 a placer.

Las Palmas había empezado mucho mejor, pero Bryan Gil respondió con un tiro que salió rozando el palo y Fran Beltrán volvió a adelantar al Girona en el minuto 55.

José Antonio Caro firmó un error todavía mayor que Gazzaniga al equivocarse en la salida del balón y Fran Beltrán recuperó la pelota, vio al portero adelantado y celebró el 2-1 con una vaselina.

Solo cinco minutos después Asprilla encarriló el partido con un disparo a una escuadra, tras una gran acción individual. El mediapunta colombiano, fichaje más caro de la historia del Girona, ha caído de pie después de su préstamo al Galatasaray. Ha enlazado tres grandes actuaciones e ilusiona a Montilivi.

El árbitro anuló un gol de Abel Ruiz a pase de Asprilla por fuera de juego, pero en el minuto 72 el atacante suramericano hizo el 4-1 con una buena definición.

Luego llegó el estreno positivo de Javi Boñar y Oleksandr Pyshchur, la roja a Jese Rodríguez por una falta, el 4-2 de Taisei Miyashiro y el 5-2 definitivo de Izan.

Montilivi pudo celebrar un gran triunfo para alejar dudas y fantasmas, a la espera de cerrar la plantilla que debe pelear por regresar a Primera por la vía rápida.

- Ficha técnica

5 - Girona: Gazzaniga; Alejandro Francés, David López (Javi Boñar, m. 73), Holmes Junior, Àlex Moreno; Fran Beltrán (Pyshchur, m. 84), Izan; Bryan Gil (Morante, m. 73), Abel Ruiz, Jastin (Asprilla, m. 57); y Vanat (Van de Beek, m. 83).

2 - Las Palmas: José Antonio Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog (Bonfanti, min. 46), Enrique Clemente; Miyashiro, Loiodice (Iñaki, m. 69), Kirian (Sergio Ruiz, m. 79), Manu Fuster (Sandro, m. 69); Jefté (Iván Jaime, min. 46) y Jese.

Gol: 1-0, m. 22: Jastin. 1-1, m. 48: Iván Jaime. 2-1, m. 55: Fran Beltrán. 3-1, m. 60: Asprilla. 4-1, m. 72: Asprilla. 4-2, m. 85: Miyashiro. 5-2, m. 91: Izan.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina. Amonestó a los locales Jastin (m. 6) y Bryan (m. 74) y a los visitantes Loiodice (m. 27) y Bonfanti (m. 90+3). Expulsó al visitante Jese (m. 75).

Incidencias: Partido de la jornada 3 de LaLiga Hypermotion disputado ante 9.555 aficionados en el Estadi de Montilivi, en Girona. EFE

asm/ism

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