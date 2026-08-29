306 migrantes han recibido asistencia sanitaria en últimas 24 h y 14 siguen hospitalizados

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Ceuta, 29 ago (EFE).- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo el dispositivo sanitario especial coordinado con la Delegación del Gobierno en Ceuta para atender a la población migrante y ha prestado 306 asistencias en el último día, mientras que 14 migrantes siguen hospitalizados por diferentes motivos.

Según ha informado el Ingesa en un comunicado, entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 306 asistencias, sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.

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El Ingesa tiene activado su Plan de Catástrofes Externas al Hospital Universitario de Ceuta en su Nivel 1 (tiene 3 niveles) desde el 31 de julio.

Este nivel corresponde a un escenario en que el centro sanitario aún puede dar respuesta a la situación con los recursos de los que dispone sin necesitar aumento de personal o de recursos materiales.

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El total de asistencias a población migrante en el Área Sanitaria de Ceuta el 28 de agosto ha sido de 214 en Atención Primaria y 92 en Atención Especializada, y se han efectuado hasta 34 traslados en ambulancias.

En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 92 asistencias en el Servicio de Urgencias, con 3 pacientes en Observación de Urgencias y sin incidencias destacables.

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Actualmente, permanecen hospitalizados 14 pacientes relacionados con este dispositivo, dos de ellos en Pediatría, uno en Obstetricia, tres en planta Quirúrgica y ocho en Hospitalización Médica.

El Hospital Universitario de Ceuta dispone de 208 camas, de las cuales la mitad están ocupadas.

Desde la entrada masiva del 30 de julio, Ingesa ha puesto en marcha el dispositivo especial para el que se han reforzado los equipos con personal de plantilla y con más de 60 profesionales contratados para responder a la demanda y que se extenderán hasta el 31 de agosto. EFE

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