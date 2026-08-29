3-3. El Manzanares rescata un empate de raza contra Inter en su partido de presentación

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Manzanares, 29 ago (EFE).- El Quesos El Hidalgo Manzanares ha rescatado un empate de raza contra el Inter JP Financial (3-3) en el partido de presentación del cuadro castellano manchego ante su afición. Un gol de Khalid, en el último segundo puso las tablas en un encuentro que tuvo ya más de competición que de pretemporada.

Así, a los 4 minutos, el Inter avisó de sus intenciones. Pirata, solo ante Javi Bule, chutó desviado. La respuesta fue de Daniel, donde el internacional robó el balón cerca del área visitante y Jesús García rozó su disparo para enviar el esférico a córner. La presión a toda pista de los madrileños dio sus frutos. En el minuto 7, Chaguinha se encontró un balón al borde del área y fusiló al meta manzanareño (0-1).

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El meta Javi Bule salvó a su equipo ante Harrison antes de que el colombiano le pusiera el balón en bandeja a Pirata para que anotara el 0-2, en el minuto 12. El pívot del Inter, poco después, tuvo el tercero en una contra.

A partir de ese momento, el Manzanares metió una marcha más y solo la mala suerte evitó que recortara distancias antes del descanso. Daniel, por partida doble, Khalid y Ribeirao gozaron de buenas ocasiones.

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En la reanudación, en apenas 15 segundos, Cecilio y Raya pusieron a prueba los reflejos de Schütt, que cuajó una gran segunda mitad. Poco después, el propio Cecilio y Jó Mahrez estuvieron cercan del gol, pero el meta brasileño despejó el peligro con otras dos intervenciones de mérito.

Sin embargo, fue el cuadro quesero el que redujo distancias. Schütt filtró un balón para Povill, que se giró y batió a Jesús con un fuerte disparo, en el minuto 23 (1-2).

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El Inter continuó llevando mucho peligro al área manzanareña a la contra y, en el 31, volvió a poner más tierra de por medio. Raya, con un tiro a la escuadra, culminó una gran jugada coral de los pupilos de Alberto Riquer (1-3).

Sin embargo, el Quesos El Hidalgo Manzanares no se rindió y consiguió igualar el choque, muy intenso en su segunda mitad. Javi Alonso sacó la varita mágica para poner el 2-3 en el minuto 36, y Khalid, tras un saque de banda, empató (3-3), para delirio de la grada a menos de un segundo para el final. Su disparo sorteó un bosque de piernas antes de superar a Jesús.

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FICHA TÉCNICA

3 – Quesos El Hidalgo Manzanares FS: Javi Bule, Ribeirao, Povill, Álvaro y Daniel. También jugaron Unai, Javi Alonso, Robles, Yann, Leandrinho, Khalid, Humberto, Eloy y Schütt

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3 – Inter JP Financial: Jesús García, Harrison, Toni, Pani y Pirata. También jugaron Cecilio, Chaguinha, Raúl Gómez, Raya, Javi Mínguez, Jó Mahrez, Gordillo y Rivillos

Goles: 0-1. Min 7, Chaguinha. 0-2. Min 12, Pirata. 1-2. Min 23, Povill. 1-3. Min 31, Raya. 2-3. Min 36, Javi Alonso. 3-3. Min 40, Khalid.

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Árbitros: Los castellano manchegos Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina. Expulsaron por doble amarilla al visitante Toni Escribano y al local Daniel, y amarillas a los locales, al segundo entrenador, Diego Santos y Khalid, y a los visitantes, al entrenador Riquer, y a los jugadores Javi Mínguez y Raúl Gómez

Incidencias: Partido de presentación del Quesos El Hidalgo Manzanares, disputado en el Pabellón Municipal Manzanares Arena, con buena entrada. EFE

an/asc