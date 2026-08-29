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3-1. Ouzraoui, Taylor y Ailing sitúan líder al Madrid CFF

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Madrid, 29 ago (EFE).- Sólo necesitó 23 minutos el Madrid CFF para resolver su estreno triunfal en esta temporada de la Liga F, con los goles de Sakina Ouzraoui y Kate Taylor concentrados en el comienzo del partido, en el que Ailing Herrera añadió el 3-0 a un cuarto de hora del final para situar líder a su equipo, con una clara victoria 3-1 ante el Granada.

A la espera de la entrada en juego del Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, el equipo de José Luis Sánchez Vera se posiciona en la cima, con la pegada que demostró en el primer tiempo, con dos goles en sus tres remates sobre la portería contraria, con los que desniveló el último encuentro de la sesión del sábado del inicio de la competición.

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El 1-0 fue en el minuto 12. Todo surgió de un córner muy cerrado. La portera Alba Ibáñez tuvo dificultades para despejarla y su rechace lo aprovechó Sakina Ouzraoui para remachar el primer gol del partido desde dentro del área con la derecha y poner en ventaja a su equipo, que agrandó la diferencia en el 23, de nuevo desde el balón parado.

Fue una falta al área lanzada por Daniela Miñambres, rematada perfectamente hacia atrás por Kate Taylor. Un éxito de la estrategia. El 2-0 entre el dominio del Madrid CFF, que lamentó la lesión de Alba Ruiz. Sufrió una torcedura de tobillo en el primer tramo del encuentro y aguantó hasta el descanso, cuando fue sustituida.

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En la segunda parte rebuscó la reacción el Granada, cada vez más cerca del área, con más insistencia, pero sin ocasiones reales para evitar la derrota, aún más abultada con el 3-0 anotado por Ailing Herrera. La atacante venezolana entró en el minuto 74 al campo y marcó gol en el 75, con una buena definición al contragolpe. El Madrid CFF es el líder, pese al 3-1 final de Guridi para reducir el marcador para el conjunto andaluz.

- Ficha técnica:

3 – Madrid CFF: Belén de Gracia; Sandra Villafañe, Romane Lejeune, Kate Taylor, Raiderlin Carrasco; Ana González; Sakina Ouzraoui, Alba Ruiz (Bebé, m. 46), Marina Rivas, (María Aymerich, m. 46) Emilie Holt (Paula León, m. 80); Emilie Nautnes (Ailing Herrera, m. 74).

1 – Granada: Alba Ibáñez; Raquel Gil (Blanca Muñoz, m. 46), Jennifer López, Jujuba Cardozo, Teresa Mérida; Leles, Daniela Miñambres; Vera Molina (Iris Ashley, m. 57), Paula Perea, Miku Kojima (Guridi, m. 62); Welma Fon (Ana Martos, m. 76).

Goles: 1-0, m. 12: Sakina Ouzraoui. 2-0, m. 23: Kate Taylor. 3-0, m. 75: Ailing Herrera. 3-1, m. 91: Guridi.

Árbitro: Arantza Gallastegui (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Jujuba Cardozo (m. 43).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F disputado en el estadio Fernando Torres de la localidad madrileña de Fuenlabrada. EFE

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