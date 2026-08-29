1-1. El Bournemouth echa de menos a Iraola

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Londres, 29 ago (EFE).- El Bournemouth no levanta cabeza desde la marcha del entrenador español Andoni Iraola y suma dos partidos seguidos sin ganar en el inicio de esta Premier League tras dejarse dos puntos en el tiempo añadido contra el Everton (1-1).

Los 'Cherries' perdieron en la primera jornada contra el Manchester City, pese a llegar a los últimos minutos con ventaja de 0-1, y fueron ganando al Everton hasta el empate de James Tarkowski en el 91.

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El Bournemouth saboreó el triunfo gracias a un disparo de Alex Scott desde fuera del área.

Sin embargo, un remate a la media vuelta de Tarkowski en el tiempo añadido empató la contienda y provoca que el Bournemouth, que llegó a estar 18 partidos sin perder hasta la derrota contra el City, aún no sepa lo que es ganar en este inicio de temporada.

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Un punto suman los 'Cherries' tras las dos primeras jornadas, mientras que el Everton es tercero con cuatro unidades y está en posiciones de Liga de Campeones. EFE