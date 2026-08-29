1-0. Atienza ejerce de Morata para el liderato del Leganés

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(Actualiza tras la derrota de Las Palmas con el Girona y el liderato provisional del Leganés)

Leganés (Madrid), 29 ago (EFE).- Ante la mirada atenta de Álvaro Morata, en la grada junto a otro nuevo fichaje, Javi Montero, entre el entusiasmo de sus refuerzos y sus buenos resultados como visitante de inicio, Miguel Atienza remachó el gol de la victoria al borde del minuto 90 para dar el triunfo y el liderato al Leganés ante el Eldense, que no mereció la derrota (1-0).

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No alcanzó Ramón Vila a evitar el revés final, aunque antes ya había salvado el 1-0 frente a Álex Millán, como también lo hizo en el primer tiempo Luca Zidane en la portería del conjunto madrileño, también indispensable para la segunda victoria en tres jornadas del Leganés, cuando frustró el 0-1 al que apuntó Fidel Chaves en el minuto 20.

Su parada fue crucial entonces. Sancionado Raúl Fernández por su expulsión en Oviedo, el guardameta fichado al Granada estrenó titularidad con acierto. La intervención fue decisiva, plena de reflejos y agilidad para responder al remate de Fidel entre el bote irregular del terreno de juego, sin mucha visión, pero con la mano derecha certera.

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Hubo ocasiones para los dos. Ninguna tan buena ni tan peligrosa como esa, salvo el gol. Fue un partido de alternativas. Un rato para el Leganés, otro para el Eldense y así sucesivamente, dentro de un recorrido circular sin goles hasta el 1-0 final en el 90, por más que insistieron los locales y los visitantes, que aún rebuscan su primer triunfo.

Hasta el 1-0, las opciones más claras, incluso, fueron del Eldense. No sólo esa, sino también otra más del propio Fidel, cuyo zurdazo en parábola, con efecto, iba para golazo y se fue fuera, por unos centímetros. Ya en la segunda parte, también exigió David Ruiz otra parada de Luca Zidane, que se estiró bien sobre el suelo. Hubo otra de Jordi Martín, al lateral de la red. Y Mariano Carmona se fue lesionado en el minuto 73 por Rastrojo.

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Mientras aguarda los goles de Morata, al Leganés le faltó precisión en los últimos metros. No remató con tino. Ni Zico, al lateral de la red; ni Gharbi, que también reclamó un penalti por un empujón en el primer tiempo (siempre entre la duda de si es o no suficiente para señalar una pena máxima, aunque lo desequilibró el impulso de Justin). Sí lo hizo en dirección a portería Soko, al cuarto de hora, parado por Ramón Vila con el pie izquierdo.

Entre el 0-0, Rubén Albés demostró la ambición de su equipo para este curso, con el triple cambio, en el que dio recorrido a Dani Rodríguez, incluyó el debut de Alex Sancris y alineó en ataque a Álex Millán, en sustitución de Soko. Después añadió a Suleiman El Haddadi, que intervino decisivamente en el 1-0 de Atienza. El centro anterior fue de Dani Rodríguez. Tres puntos para el Leganés, en el grupo de cabeza. Demasiado castigo para el Eldense.

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- Ficha técnica:

1 – Leganés: Luca Zidane; Naim (Sancris, m. 63), Lalo Aguilar (Pulido, m. 82), Ignasi Miquel, Marvel, Rubén Peña (Dani Rodríguez, m. 63); Zico, Atienza; Gharbi, Kechta (Haddadi, m. 82); Soko (Millán, m. 63).

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0 – Eldense: Ramón Vila; Clemente (Ibarrondo, m. 83), Smand, Álex Serra, Olaizola; Justin, Macho; Fidel (Nieto, m. 83), Jordi Martín (Javi Martínez, m. 68), David Ruiz; Mariano Carmona (Rastrojo, m. 72).

Gol: 1-0, m. 90: Atienza.

Árbitro: José Luis Guzmán (C. Andaluz).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime de Butarque ante unos 12.000 espectadores. EFE