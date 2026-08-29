0-2. Logroño aprovecha la crisis de la Real tras la marcha de su entrenador

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San Sebastián, 29 ago (EFE).- El equipo femenino de la Real Sociedad no ha encajado todavía la inesperada marcha de su entrenador, Arturo Ruiz, a dos días del inició de la liga, y cayó este sábado, en un partido intenso, ante un Logroño United que se llevó los puntos con los goles de Flavine Mawete y Cris Redondo.

El encuentro se movió en uno y otro lado del campo, hubo ocasiones para ambos equipos pero el marcador se iría sin goles al descanso.

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Persistieron las donostiarras en su intento por hacerse con el dominio del partido ante el equipo logroñés, que estuvo muy sólido atrás y que se libró por poco de encajar un gol en el remate de Moraza al larguero en el tramo final del encuentro.

El choque parecía abocado al empate hasta que apareció la congoleña Mawete, quien a quince minutos del final consiguió el gol del triunfo, asistida de Cata Ongaro para dar la gran alegría a las riojanas, que la pasada temporada terminaron antepenúltimas.

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El definitivo tanto de las logroñesas vendría con el rival volcado en busca del empate, lo que descuidó su retaguardia que aprovechó en el tiempo añadido Cris Redondo con un tanto de bella factura.

- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad: Arrula; Camino (Arola Aparicio, min. 59), Soroa (Ainhoa, min. 83), Nahia Aparicio, Moraza; Eizagirre, Cahynova, Laborde (Paula Fernández, min. 59), Marcos (Isasisasmendi, min. 67); Eguiguren, Seelenfreud (Marín, min. 67).

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2 - Logroño United: Miralles; Leitner, Masferrer, Rebeca, Morcillo (Comfort, min. 85); Isina, Falfan (Sime, 70), Ongaro (Laura, min. 85); Barquero (Mawete, min. 59), Asenjo, Franco (Redondo, min. 70).

Árbitra: Beatriz Cuesta (Comité gallego). Amonestó a Eizaguirre, Marcos y Laborde.

Goles: 0-1, min. 75: Mawete. 0-2. min. 90+4: Redondo.

Incidencias: Primer encuentro de la Liga F disputado en el estadio de Zubieta (San Sebastián) ante varios cientos de espectadores. EFE

cr/ab/cmm