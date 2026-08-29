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0-1. Fatou Kanteh tumba al Dépor en Riazor

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A Coruña, 29 ago (EFE).- Un gol de la internacional gambiana Fatou Kanteh en el inicio del partido y una espectacular parada de Esther Sullastres al disparo de la venezolana Michi Apóstol, en el minuto 56, permitieron al Sevilla arrancar la temporada 2026-2027 de la Liga F con una victoria ante el Dépor en Riazor.

El Sevilla empezó dominando y generando peligro por la banda derecha con Laura Pérez. La primera ocasión la tuvo Raquel tras una buena jugada colectiva de su equipo. Poco después, fue Laura Pérez la que amenazó.

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El Dépor sufría para salir de su campo, y el Sevilla no tardó en golpear: un centro de Laura Pérez lo cabeceó la delantera Fatou Kanteh para abrir el marcador en Riazor.

Con 0-1 en el marcador, el equipo gallego reaccionó. Tuvo más balón, y en el ecuador del primer tiempo Lucía Pardo rozó el empate con un remate, después de un gran control, que se marchó ligeramente desviado.

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El nuevo entrenador deportivista, Alberto Rodríguez, movió ficha en el descanso con la entrada de la joven venezolana Michi Apóstol, a quien la internacional Esther Sullastres privó del gol con una espectacular parada en el minuto 56.

El dominio ya era blanquiazul. David Losada refrescó su once – Claudia Blanco y Sandra Castelló debutaron como sevillistas- para tener mayor protagonismo en el centro del campo. Su equipo siguió encerrado, pero apenas sufrió para mantener el resultado pese al intento de Lucía Pardo en el tiempo añadido.

- Ficha técnica:

0 - Dépor Abanca: Tarazona; Caracas, Ranero (Paula Novo, min.88), Elena, Eva Alonso (Eva Dios, min.88), Olaya, Monteagudo (Vega, min.74), Lucía Rivas (Michi Apostol, min.46), Paula Hernández (Redru, min.74), Lucía Pardo y Espe Pizarro.

1 - Sevilla: Sullastres; Alba López, Alice Marques, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Millaray Cortés (Alicia, min.80), Gemma Gili (Claudia Blanco, min.72), Rosa Márquez; Xenia Barrios (Esther Martín-Pozuelo, min.59), Laura Pérez (Sandra Castelló, min.72) y Fatou Kanteh (Andrea Álvarez, min.59).

Goles: 0-1, min.13: Kanteh.

Árbitro: Elena Peláez. Amonestó a la sevillista Esther Martín-Pozuelo (min.76).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor. EFE

dmg/cmm

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