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Sigue activo el incendio intencionado de El Saler (València) tras quemar ya 37 hectáreas

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València, 28 ago (EFE).- El incendio forestal que comenzó a las 13 horas de este jueves en la Devesa de El Saler, en el parque natural de La Albufera de València, sigue activo y sin control 24 horas después tras haber quemado 37 hectáreas y obligado a desalojos, y este viernes se ha confirmado que fue intencionado.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha precisado que el Seprona ha podido acceder ya a la zona donde empezó el fuego y ha descartado de forma clara que se haya debido a causas naturales, como la caída de un rayo o la acción de una maquinaria.

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"Sí que se ve un impacto directo de llama", ha destacado Bernabé, quien ha precisado que eso significa que pudo comenzar por una colilla o por un llamado 'mecherazo', de forma que "podría ser intencionado", por lo que ahora se van a monitorizar las cámaras de la zona y se va a investigar para "determinar la autoría".

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicado que van a trasladar todas la informaciones que desde ayer le han hecho llegar los vecinos y "pueden ser relevantes" para la investigación, y ha coincidido con la delegada en que se va a llegar "hasta las últimas consecuencias", por lo que ha pedido "depurar responsabilidades" e ir "a por los responsables".

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Las evacuaciones del vecindario de la pedanía de El Saler, los cámpines cercanos y la torre 1 de apartamentos, que se ordenó ayer por la tarde, se va a mantener hasta que se de por estabilizado un incendio en cuya extinción trabajan este viernes diez medios aéreos, 40 terrestres y más de 270 profesionales y que abarca un perímetro de más de 5 kilómetros.

Unas 130 personas han pasado la noche en el polideportivo de La Font de Sant Lluís (La Fonteta) de València, donde han sido atendidas por personal de la cruz Roja, mientras que a las familias con personas vulnerables los servicios municipales de atención les están ofreciendo una atención personalizada.

La Policía Local y la Guardia Civil mantienen los cortes de tráfico en las carreteras de acceso al área afectada, para facilitar las labores de extinción y evitar peligros a la población, aunque se estudiarán accesos excepcionales por necesidades esenciales como la recogida de medicación, siempre acompañados por los equipos de seguridad.

Tras la primera reunión del día del Centro de Coordinación Operativa integrado (Cecopi), el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que la noche ha sido "complicada" por los cambios del viento, que han provocado el salto de pavesas, si bien se han atajado dos rebrotes.

"No podemos decir que hemos ganado el pulso al fuego, pero sí que le estamos ganando esta batalla progresivamente, con toda la prudencia del mundo", ha indicado Catalá, quien ha agregado que el incendio ha sido "tremendamente grave, pero hubiera podido ser demoledor para el parque natural" si no se hubieran activado todos los medios, entre ellos los 11 cañones de agua.

La Devesa de El Saler es la superficie de bosque más próxima a la ciudad de València -si no se cuentan los parques urbanos artificiales-, forma parte del parque natural de La Albufera y abarca una superficie de 800 hectáreas, de las que 300 corresponden a pinar.

Así lo ha destacado a EFE el profesor de la Universitat Politècnica de València Eduardo Rojas, quien ha reivindicado que, además de constituir un pulmón verde al sur de la ciudad, tiene también un factor histórico y cultural, pues ya aparece mencionada en el 'Llibre del Repartiment' de Jaume I o en la novela 'Cañas y barro' de Vicente Blasco Ibáñez. EFE

(foto) (vídeo)

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