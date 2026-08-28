Leknessund se corona en la cima de Valdelinares y Pogacar sigue líder

Valdelinares (Teruel), 28 ago (EFE).- El noruego Andreas Leknessund (Uno X) se ha impuesto en la séptima etapa de la Vuelta, disputada a través de 149,8 km entre Vall D'Alba y Valdelinares, jornada en la que amplió la ventaja con el maillot rojo el esloveno Tadej Pogacar
Luknessund, quien atacó a 7 km de la cima de Valdelinares, entró en meta en solitario con un tiempo de 3h.49.47, a una media de 39,1 km/h. La segunda plaza fue para otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y la tercera para el belga Wout Van Aert, a 47. EFE
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