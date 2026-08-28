Las Palmas examina la necesidad del Girona

Guardar

Girona/Las Palmas de Gran Canaria, 28 ago (EFE).- El Girona, después sumar un punto de los primeros seis posibles en su regreso a LaLiga Hypermotion, afronta este sábado (21:30 horas) la visita de la Unión Deportiva Las Palmas, colíder con dos victorias, con la necesidad de ganar.

El equipo rojiblanco necesita los tres puntos para empezar a caminar hacia el objetivo de regresar por la vía rápida a LaLiga EA Sports y dar tranquilizar a la afición.

PUBLICIDAD

El club ha llegado a los últimos días del mes de agosto con mucho trabajo por hacer en el mercado por segundo año consecutivo y con muchas dudas.

Esta semana el Girona ha seguido haciendo caja con las ventas de Arnau Martínez (Valencia), Minsu Kim (Glasgow Rangers) y Viktor Tsygankov (Ajax), pero solo ha llegado Javi Boñar.

PUBLICIDAD

El lateral derecho, fichado del Atlético de Madrid, es la séptima cara nueva, pero Quique Cárcel aún debe resolver muchas carpetas en materia de altas y bajas. El tiempo ya apremia.

La temporada pasada el equipo abrió la temporada con cinco derrotas que se pagaron con el descenso final y este curso ha empezado con un empate con un gol en el minuto 90 con el Leganés (1-1) y la triste derrota en casa del Córdoba (2-1).

PUBLICIDAD

Quique Álvarez ha perdido a dos de los titulares en el Nuevo Arcángel (Arnau y Minsu) y podrían entrar en el once los defensas Boñar o Abdul Mumin y el atacante Yáser Asprilla, destacado en estas dos primeras jornadas en su regreso a Montilivi tras su cesión al Galatasaray.

David López es baja por lesión y los casos de jugadores como Azzedine Ounahi o Vladyslav Vanat, con posibilidades de salir, son una incógnita. El delantero ucraniano ha eliminado todas las referencias al Girona de su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

El conjunto canario llega a Montilivi con el objetivo de alcanzar un 'pleno al 9' para seguir al frente de la clasificación. Tras derrotar la semana pasada al Ceuta en un partido pragmático (0-2), el equipo amarillo afronta un segundo desplazamiento consecutivo con el reto de mantener, o incluso mejorar, el nivel exhibido en este inicio de campeonato.

Rubén de la Barrera, entrenador del equipo isleño, recuperará al lateral izquierdo Enrique Clemente, que regresa tras sus problemas en una rodilla, aunque el aragonés, llamado a ocupar pronto la titularidad, no apunta a entrar en el once inicial este sábado, por lo que el central italiano Giovanni Bonfanti continuaría como lateral zurdo.

PUBLICIDAD

Clemente será el único futbolista que recupera el técnico gallego, ya que aún continúan lesionados Marvin Park, Viti Rozada, Jeremía Recoba, Edward Cedeño y Ale García.

Otro de los jugadores descartados es el defensa central ghanés Nicholas Opoku, en fase de puesta a punto física.

En la convocatoria ha entrado el joven guardameta murciano Jorge Valverde, fichado este verano para el filial, y que en principio hará las funciones de tercer portero, por detrás de José Antonio Caro y Adrián Suárez.

PUBLICIDAD

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Francés, Mumin o Boñar, Holmes Junior, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Iván Morante; Asprilla, Izan, Bryan Gil; y Abel Ruiz.

Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti; Loiodice, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Jesé; y Jefté.

Árbitro: por determinar.

Estadio: Estadi de Montilivi.

Hora: 21:30 CET.

1011716

1011210

asm/vmc-rg/cas/jap