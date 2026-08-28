Jenni Hermoso: “Estoy en el lugar donde quiero”

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Madrid, 28 ago (EFE).- Jenni Hermoso, último fichaje del Atlético de Madrid Femenino, expresó este viernes que está en el “lugar” donde quiere con su regreso al conjunto rojiblanco, en el que se marca como objetivo colectivo que el equipo “vuelva” a estar “entre los mejores”, de donde “no debió salir nunca”.

“Siempre pienso que he tenido la suerte de poder elegir donde estar. Y hoy me siento muy orgullosa y una privilegiada de poder decir que estoy en el lugar donde quiero”, anunció en declaraciones a los medios del club, tras concretar su fichaje.

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“Estoy aquí para seguir sumando, creciendo, siento este club en mi corazón y quiero dar muchas alegrías a la afición”, expuso Jenni Hermoso, que es ambiciosa en sus desafíos con el Atlético.

“A nivel colectivo, yo lo único que quiero es que el Atleti vuelva a ese lugar de donde no debió salir nunca, a ser ese equipo que merece estar entre los mejores, volver a jugar Champions, disfrutar del fútbol, crear un juego muy bonito… Hay un equipo muy joven, yo vengo a aportar toda mi experiencia y todo lo que pueda. Quiero seguir aprendiendo y poder vivir momentos muy bonitos con el club, pudiéndonos meter en Champions y poder conseguir todo lo posible”, aseguró.

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La campeona del mundo con España en 2023 siente su regreso al Atleti “como volver a casa”. “Mi ciudad, mi equipo de siempre donde comenzó todo, y creo que puede ser una etapa muy bonita. Desde bien pequeña empecé a jugar al fútbol, mi abuelo fue portero del Atlético de Madrid, siempre digo que fue el que tuvo el gen futbolista y por ahí me vino esta inspiración por el Atleti, quizá”, explicó.

También recordó que comenzó a los doce años en la escuela del conjunto rojiblanco. “No había ni ligas, solo entrenábamos, yo creo que jugábamos un poco por diversión hasta que me di cuenta que quería ser una futbolista profesional porque aquí tenía buenos ejemplos y voy a recordar a la que era mi ídolo, Nervi, que era la jugadora del primer equipo a la que seguía siempre, y gracias a toda la base que aprendí aquí formó a una jugadora que, por suerte, soy una privilegiada de poder volver a estar aquí”, repasó.

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“El ascenso a Superliga creo que fue un hito brutal. Yo tuve la suerte de marcar ese gol que nos dio el ascenso. Siempre lo recuerdo como uno de los mayores logros de mi carrera, porque tenía catorce o quince años cuando viví ese momento y lo estaba haciendo con el equipo de mi infancia, de mi vida, de mi base como futbolista. Al final, fue un momento muy bonito. Y hacerlo con el Atleti como una futbolista profesional fue uno de los momentos más bonitos”, recordó Jenni Hermoso, ahora de 36 años. EFE