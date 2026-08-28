Fenadismer critica el sistema variable de ayudas al transporte y pide estabilidad

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(Actualiza información, ya que la ayuda específica al transporte se reduce a 5 céntimos en septiembre, aunque esta se ve compensada por la rebaja del alivio a los hidrocarburos)

Madrid, 28 ago (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado este viernes que la ayuda específica al gasóleo profesional se reducirá a 5 céntimos por litro en septiembre, frente a los 15 céntimos de agosto y los 10 de julio, y ha pedido estabilidad en el sistema.

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No obstante, esta reducción se verá compensada en septiembre por la rebaja general del Impuesto sobre Hidrocarburos, por lo que el alivio total para los transportistas se mantendrá en 20 céntimos por litro, se ha aclarado desde la asociación tras ser preguntada por EFE.

En un comunicado, Fenadismer ha criticado este viernes la variabilidad del sistema establecido en el segundo paquete de medidas para afrontar las consecuencias de la situación en Oriente Medio, aprobado a finales de junio mediante el Real Decreto-ley 18/2026.

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La organización ha explicado que, a diferencia de las ayudas aplicadas entre marzo y junio, cuando se mantuvieron constantes en 20 céntimos por litro, desde julio el apoyo se reparte entre la rebaja general del Impuesto sobre Hidrocarburos y una ayuda específica para los vehículos acogidos al gasóleo profesional.

Así, en septiembre la rebaja fiscal será de 15 céntimos por litro y la ayuda específica para los transportistas, de otros 5 céntimos, con un efecto total de 20 céntimos.

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Fenadismer considera que este mecanismo variable, cuya composición se calcula mensualmente en función de la evolución del precio del gasóleo en el índice de precios de consumo (IPC), dificulta la planificación financiera de empresas y autónomos.

Ante la posibilidad de que las medidas tengan que prorrogarse a partir de octubre por la inestabilidad en Oriente Medio, la federación pedirá al Gobierno que revise el sistema para dotarlo de mayor estabilidad y previsibilidad. EFE

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