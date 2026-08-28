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Estabilizado el incendio intencionado de El Saler (València) y los evacuados pueden volver

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València, 28 ago (EFE).- El incendio forestal que se declaró ayer en la Devesa de El Saler, en València, y que este viernes se ha confirmado que ha sido intencionado ha sido estabilizado, según han informado los bomberos municipales y ha ratificado Emergencias de la Generalitat, mientras el Ayuntamiento ha autorizado que los vecinos evacuados puedan volver a sus casas y cámpines.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha finalizado la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, que desescala a situación 0, de acuerdo con Emergencias.

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Tras la última reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha valorado la "coordinación de las administraciones" ante este fuego, que ha afectado a 37 hectáreas con unos 5 kilómetros de perímetro.

Bernabé ha anunciado que durante el fin de semana la playa de El Saler estará cerrada, así como el parque natural.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que los servicios de Emergencias siguen trabajando en el incendio y ha valorado que su trabajo, "duro y exigente", ha permitido estabilizarlo, pero, al no estar todavía extinguido, "se van a mantener las limitaciones de acceso".

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Según el Ayuntamiento, se han adoptado diferentes medidas excepcionales, entre ellas que pueden regresar ya los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y cámpines desalojados el jueves a causa del incendio.

Para el retorno se activa un servicio especial de EMT desde el pabellón de la Fonteta, donde han pernoctado.

Para que los bomberos sigan trabajando en las tareas de extinción, el fin de semana seguirán cerradas las playas de El Saler y el bosque de la Devesa, e igualmente se mantiene el corte de las carreteras 401 y CV-500.

"El incendio no está controlado, no está extinguido y, por lo tanto, conlleva unos peligros para la seguridad de las personas. Por lo tanto, hago un llamamiento a la ciudadanía a que cumpla con estas medidas de prevención y de protección de la seguridad de todas las personas y los vecinos", ha indicado Bernabé.

Ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME), "en cuanto terminen los cometidos que le habían sido asignados esta mañana por la dirección de la Emergencia", comenzará la desescalada y volverá a la base de Bétera.

Respecto a las causas del fuego, ha asegurado que "lo más importante es que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) está en este momento en plena investigación, recabando toda la información".

Por su parte, la alcaldesa ha valorado los trabajos de los equipos de extinción, los equipos de emergencias y la coordinación, así como el trabajo que se ha hecho previamente en la Devesa esta legislatura que, a su juicio, "ha llevado a que se minimizara el impacto de un terrorífico incendio" que podría haber acabado "de forma definitiva con el corazón verde de la ciudad".

Catalá ha hecho hincapié en que, "si hay un responsable, habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València".

"Haremos todo lo posible por buscar responsables cuando la investigación avance y cuando efectivamente haya más informaciones al respecto, si es que existen responsables directos", ha apuntado. EFE

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