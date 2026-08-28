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El sindicato médico CESM reprocha a Mónica García que niegue la realidad de Ceuta

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Confederación Española de Sindicatos Médicos CESM ha reprochado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que niegue la realidad asistencial de Ceuta asegurando que no ha habido colapso sanitario cuando los profesionales están "al límite".

"Decir que la sanidad nunca ha colapsado no convierte una situación de emergencia asistencial en una situación normal", ha lamentado CESM en un comunicado en el que denuncia que Urgencias ha operado durante el periodo vacacional, la operación Paso del Estrecho y la actual presión migratoria "con apenas siete médicos y sin refuerzo médico suficiente, mientras el número de asistencias se ha multiplicado".

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También critica que García presumiera ayer en el Congreso del refuerzo de un centenar de profesionales sanitarios en la ciudad autónoma, "cuando ninguno de ellos es médico".

Del mismo modo, "ha sido necesario abrir el área de Catástrofes de Urgencias" y habilitar un ala hospitalaria que habitualmente permanece cerrada, mientras se han duplicado el número de camas disponibles, pero "con aproximadamente la mitad del personal habitual".

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"Resulta difícil pedir a los profesionales que acepten como normal una situación que obliga a adoptar medidas extraordinarias para poder mantener la asistencia", censura el sindicato, que también cuestiona que la ministra solo haya hecho una visita a Ceuta en los tres últimos años, la que hizo hace apenas unas semanas.

Por otra parte, la CESM apela a abordar la cuestión de las enfermedades infecciosas "desde el rigor científico y sanitario, sin prejuicios ni alarmismos", pero critica que la ministra se haya dedicado a "negar determinados riesgos" cuando se han confirmado casos de tuberculosis, varicela, sarna y decenas de procesos gastrointestinales y se ha tenido que poner en marcha una campaña extraordinaria de vacunación para la población migrante.

El sindicato vuelve a denunciar, por último, que el Ministerio hable de "derechos, convivencia y respeto", mientras los médicos de Ceuta han "denunciado presiones y amenazas relacionadas con su decisión de informar a los medios de comunicación sobre la situación asistencial".

Por todo ello, le ha exigido que "abandone la estrategia de negar los problemas" y acuda a Ceuta con regularidad para "escuchar directamente a los profesionales", conocer las condiciones reales en las que están trabajando y comprometer los recursos necesarios. EFE

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