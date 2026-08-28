Ajax y Brighton, las espinas de un sorteo con Craioveanu y el hijo de Pochettino

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Juan José Lahuerta

Madrid, 28 ago (EFE).- El sorteo dejó al Getafe dos partidos para medir su techo y cuatro para exigirle la clasificación, con el Brighton, el Lugano y el Inter Escaldes en el Coliseum y viajes para enfrentarse al Ajax, Universitatea Craiova y Iberia Tbilisi en una ruta que mezcla memoria, viejos vínculos como el de Gica Craioveanu, herederos de ilustres conocidos como el hijo de Mauricio Pochettino y muchos kilómetros.

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El lote tiene dos pisos. Arriba aparecen el Brighton y el Ajax, los dos rivales que pueden discutir al Getafe el papel de favorito para terminar entre los ocho primeros clasificados. Abajo, el conjunto de José Bordalás evitó amenazas como el Trabzonspor, el Hajduk Split o el CSKA Sofía y encontró cuatro adversarios ante los que perder puntos tendría más coste que mérito ganarlos.

Ámsterdam concentra la memoria. El Getafe regresará al Johan Cruyff Arena, donde el 27 de febrero de 2020 perdió 2-1, pero eliminó al Ajax de la Liga Europa gracias al 2-0 de la ida. Jaime Mata marcó a los cinco minutos y convirtió el resto del encuentro en un ejercicio de resistencia que aún ocupa un lugar privilegiado en la historia azulona.

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David Soria y Djené Dakonam jugaron aquel duelo y son los supervivientes del Getafe. Enfrente reaparecerá Daley Blind, presente entonces y de nuevo en la plantilla neerlandesa. El escenario será el mismo, pero el Ajax ha cambiado. El técnico español Míchel Sánchez dirige ahora un equipo con Marc-André ter Stegen, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Kasper Dolberg y Tolu Arokodare. Talento suficiente para convertir el regreso en el examen más sentimental y uno de los más difíciles.

El Brighton carece de la historia del Ajax, pero probablemente representa el rival más potente del sorteo. Fabian Hürzeler afronta su tercera temporada al frente de una plantilla con Bart Verbruggen, Lewis Dunk, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh, Georginio Rutter y Pascal Gross. En su anterior experiencia europea, en la Liga Europa 2023/24, derrotó dos veces al Ajax por 2-0 en la fase de grupos y alcanzó los octavos de final.

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El vínculo con el Getafe tiene nombre, aunque no habrá reencuentro: Marc Cucurella. El Brighton lo fichó en 2021 después de sus 85 partidos como azulón y una temporada después lo vendió al Chelsea. Ahora juega en el Real Madrid, pero su recorrido une a dos clubes que se enfrentarán por primera vez.

El Lugano es el rival menos vistoso de los tres que pasarán por el Coliseum, pero no el más inocente. Alcanzó los octavos de final de la Liga Conferencia 2024-2025 (fue eliminado por el Celje) y esta temporada superó invicto seis encuentros clasificatorios. El veterano Kevin Behrens marcó seis goles, mientras Renato Steffen gobierna un equipo que Mattia Croci-Torti suele ordenar con tres centrales, un sistema que Bordalás suele emplear en sus tácticas.

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El Inter Escaldes representa el otro extremo. Se convirtió en el primer club andorrano que alcanzó una fase principal de una competición de la UEFA y llegará con una plantilla de marcado acento español. Felip Ortiz dirige a un grupo en el que Faysal Chouaib anotó tres goles durante la previa y en el que aparece Maurizio Pochettino, hijo del entrenador argentino Mauricio Pochettino. Su visita será una fiesta para el fútbol andorrano y una obligación para el Getafe.

El viaje a Craiova esconde la conexión más emotiva. Gica Craioveanu fue ídolo del Universitatea, ganó una Liga y dos Copas de Rumanía y terminó su carrera en el Getafe, donde ayudó a conquistar el primer ascenso a Primera y dejó un recuerdo que la ciudad convirtió en estatua. Dos clubes separados por Europa comparten al mismo delantero en su memoria.

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El actual Universitatea ya no vive sólo de nostalgia. Encadenó dos clasificaciones para la fase liga, venció al Mainz en casa la pasada temporada y conserva a Ștefan Baiaram, Alexandru Cicaldau y Anzor Mekvabishvili como principales argumentos bajo la dirección del portugués Filipe Coelho. El estadio Ion Oblemenco aportará el ambiente más incómodo de los cuatro rivales teóricamente inferiores.

Tiflis cerrará el mapa. El Iberia 1999, conocido como Saburtalo hasta 2024, devolvió al fútbol georgiano a una fase principal europea después de 22 años. El ucraniano Andriy Demchenko dirige un equipo joven, con Nika Sikharulashvili como amenaza y con el exportero del Almería y la Ponferradina Giorgi Makaridze como rostro conocido para el fútbol español. Más que su plantilla, inquietará el viaje más largo.

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El sorteo no regaló puntos, pero sí despejó el camino. El Ajax y el Brighton decidirán hasta dónde puede mirar el Getafe; el Lugano, el Inter Escaldes, el Universitatea y el Iberia medirán cuánto desea llegar. En Ámsterdam aguarda la memoria, en Craiova un viejo amor y en Tiflis el cansancio. El resto dependerá de Bordalás. EFE