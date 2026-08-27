'Son cuatro días', el cómic que advierte que la IA no puede ser consejera en salud mental

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Begoña Fernández

Madrid, 27 ago (EFE).- 'Son cuatro días' es la nueva novela gráfica del guionista Joan S.Luna y el ilustrador Jordi Pastor, publicada por Astiberri este jueves y cuyo detonante fue un suceso ocurrido en Barcelona en 2022, un joven ahorcado en un parque público que retrotrajo a Luna al suicidio de su amigo Ismael, 20 años atrás.

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En el epílogo, el escritor y experto en salud mental Agustín Bonifacio alerta de la importancia de "hablar y escuchar" como medida de prevención contra el suicidio y advierte de que "hoy mucha gente acude a la Inteligencia Artificial (IA) para volcar sus malestares y apaciguar su soledad, lo que nos recuerda que las personas debemos ser accesibles".

"Quien elige el consejero elige el consejo, y la IA ofrece una respuesta diferente a la que plantearía un ser humano", recuerda este experto en salud mental.

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En una entrevista con EFE, Luna explica que el suicidio de su amigo de universidad, con 23 años, lo fue rumiando durante dos décadas hasta decidirse a convertirlo en novela gráfica, especialmente por los remordimientos acumulados tras ignorar, por exceso de trabajo, las llamadas de su amigo unos días antes de que este se suicidase.

Luna afirma que muchas veces alguien llega a suicidarse por no tener suficiente contacto humano: "Por eso quise incluir el epílogo de Agustín Bonifacio, autor del 'Plan B', un libro para ayudar a los jóvenes a superar su desesperanza vital".

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La novela gráfica insiste en el valor de saber detectar las alarmas, de escuchar y de tener un canal de comunicación abierto porque eso puede suponer "un salvavidas".

Luna eligió como título una canción de 'El Último de la Fila' porque "era una de la que más escuchábamos y su significado viene a ser que nuestras vidas son cortas y hay que aprender a vivirlas de la mejor manera posible".

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El cómic, de carácter autobiográfico, incorpora entrevistas con personas que han vivido experiencias similares. Para ello, Luna recoge hasta cuatro historias de suicidio o tentativa, en una de ellas consigue superarlo y se abre una segunda oportunidad.

Con este cómic, Luna insiste en que su intención es compartir la experiencia: "Estoy seguro de que mucha gente se siente culpable porque no ha estado cerca de sus amigos cuando realmente le necesitaban".

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Luna explica que la novela gráfica se dirige a la gente que no ha podido evitar que alguien cercano se suicidara y a ellos quiere hacerles entender "que hay cosas que no están en sus manos, y a veces no se puede hacer nada aunque se quiera".

En una entrevista con EFE, el ilustrador Jordi Pastor reconoce que la conexión con el guionista fue total, más cuando supo que era autor de un bolsilibro (novelas muy populares en los 60 diseñadas con rapidez para ser vendidas de manera masiva en los quioscos).

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"Yo me muevo mucho por emociones y sabía que con Joan iba a encontrar un compañero de viaje", afirma.

Pastor, que da clases de narrativa en la Escuela Joso de Barcelona, revela que Joan le dio "libertad absoluta" a la hora de adaptar las viñetas, algo que ve imprescindible.

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Comenta que la paleta de colores está asociada a las emociones y tiene un aspecto narrativo: el azul claro se emplea para el 'flash back', el verde para la época actual, el azul grisáceo para las entrevistas periodísticas y el rojo en las emociones subidas de tono.

El dibujante añade que no utilizó fotos para los personajes porque no le interesaba el parecido, si bien, en algún caso, exageró rasgos.

Pastor revela que el tema del suicidio también le llegó por un compañero dibujante y es que, dice, "este es un gremio muy vinculado a la depresión y al creador solitario. Es un trabajo donde cuesta mucho tirar hacia delante si quieres vivir de ello".

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El dibujante sostiene que el cómic es un formato necesario en la educación y apuesta por su presencia en las aulas: "Sería una herramienta fantástica".

La portada, del ilustrador Toni Vicent, sitúa a los protagonistas en la plaza Real de Barcelona, el epicentro de sus historias de juventud, mientras que en las guardas del libro se reproducen fotos de Ismael, el autor y el grupo de amigos, sobre una mesa de dibujo. EFE

(Foto)