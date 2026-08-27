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Oriol Rey destaca el cambio de actitud del Levante tras el 3-0 del Espanyol

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Valencia, 27 ago (EFE).- El centrocampista del Levante Oriol Rey destacó el cambio de actitud mostrado por su equipo en el empate sin goles ante Osasuna en Pamplona, de la pasada jornada, respecto al estreno liguero frente al Espanyol, cuando el conjunto valenciano perdió por 3-0 en Barcelona, y subrayó la unión del vestuario tras cumplir cien partidos como levantinista.

"Dentro de lo que cabe, que al final queríamos la victoria, estamos contentos porque cambiamos un poco la dinámica del primer partido. Se vio una actitud totalmente diferente a la que vimos en Barcelona", explicó Rey en unas declaraciones a los medios oficiales del Levante.

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El futbolista catalán consideró que el punto conseguido en El Sadar debe servir para confirmar el cambio de dinámica y afrontar con ilusión el regreso a casa, ante el Real Betis. "Este sábado vamos a volver a la ciudad, sobre todo con nuestra gente, que la echamos de menos y con muchas ganas", señaló.

El partido ante Osasuna tuvo además un significado especial para Rey, que alcanzó en Pamplona los cien encuentros con la camiseta del Levante. El centrocampista reconoció que llegar a esta cifra supone un motivo de orgullo tanto para él como para su familia.

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"Para mí es un orgullo, una alegría muy grande, tanto para mí como para mi familia, porque al final es una decisión que tomé hace cuatro años. Este va a ser mi cuarto año aquí y estoy muy contento", afirmó.

Rey, que llegó al Levante en 2023, aseguró sentirse plenamente identificado con el club y con su entorno. "Me siento como en casa. Me siento muy querido y yo también quiero mucho", apuntó.

El centrocampista también recordó como uno de los momentos más importantes de su etapa en el Levante el objetivo conseguido la pasada temporada, cuando el equipo logró la permanencia. "Lograr el objetivo del año pasado de la permanencia fue una alegría inmensa y me quedo un poquito con eso", indicó.

Para Rey, una de las claves del conjunto levantinista es precisamente el sentimiento de pertenencia y la relación entre todos los integrantes del club. "Para mí, el Levante es como mi familia. Tanto con los compañeros, como el cuerpo técnico, como los trabajadores", explicó.

"Todos luchamos por el compañero. Estamos muy unidos. Si uno falla, ahí está el otro para remediar ese error o lo que sea. Es un poco la unión, yo creo que es lo más importante, las buenas personas y también que somos muy trabajadores", concluyó Rey. EFE

pzm sm/og

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